الكوارث الطبيعية تُكبد الصين حوالي 782.95 مليون دولار في أبريل

تكبدت الصين خسائر اقتصادية مباشرة ناتجة عن الكوارث الطبيعية بلغ إجمالي قيمتها 5.44 مليار يوان (نحو 782.95 مليون دولار)، خلال شهر أبريل الماضي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة إدارة الطوارئ الصينية.

وأظهرت البيانات، التي نشرتها وكالة “شينخوا” الصينية أن الكوارث أسفرت عن مصرع سبعة أشخاص وتشرد ما يزيد على 10000، وأثرت على 7.94 مليون شخص.

وقالت إن الكوارث الطبيعية التي شهدتها الصين في أبريل شملت العواصف الثلجية والجفاف والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، بالإضافة إلى الفيضانات والكوارث الجيولوجية، والرياح المحملة بالرمال، والزلازل، وكوارث الثلوج، وحرائق الغابات والمراعي