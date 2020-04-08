الكهربائية» تواجه الركود مع تفشى «كورونا»

توقع تقرير EV-Sales استمر تراجع مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى فى ظل إعلان العديد من حكومات الدول غلق مصانعها وتطبيق سياسيات الحد من التجمعات لمنع تفشى فيروس كورنا.

أشار التقرير إلى أنه رغم وجود طلب حقيقى على السيارات الكهربائية بصفة عامة، والكهربائية خاصة، إلا أن ظهور الوباء وتقليل معدلات انتقال الأفراد تسبب فى تكدس المخزون نتيجة ضعف الطلب.

تابع: “رغم إعلان السلطات الصينية السيطرة على وباء كورونا، إلا أن EV-sales توقعت استمرار تراجع مبيعات المركبات الكهربائية فى الصين، بصفته أكبر الأسواق مبيعًا للسيارات الخضراء، خلال شهرى أبريل، ومايو.

بين التقرير أن تفشى فيروس كورونا فى الدول الأوروبية، والولايات المتحدة يضعف قوى الطلب عليها ، الأمر الذى يؤثر على مبيعاتها الإجمالية العالمية، لا سيما أن الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا، يمثلون الأسواق الأعلى طلبًا للسيارات الكهربائية. ملف إعداد – شريف عيسى