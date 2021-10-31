«الكهربائية» تكسر حاجز المليون فى الولايات المتحدة للمرة الأولى

كسرت مبيعات السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة الأمريكية حاجز المليون سيارة للمرة الأولى فى تاريخها بعد أن تمكنت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى من تسليم 1.1 مليون سيارة تقريبًا، مقارنة مع مبيعاتها خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، والتى بلغت 508.4 ألف مركبة، بنمو بلغت نسبته %108، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن “Kelley Blue Book”.

وتعرف «Kelley Blue Book» بأنها شركة لتقييم وأبحاث سيارات تأسست فى عام 1926 بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية كاليفورنيا، وتقوم على تقيم كافة أنواع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، علاوة على إعلانها عن أفضل أنواع السيارات فى كل عام وفقًا لفئتها من سيدان، أو هاتش باك، أو SUVs، وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن الأداء القياسى للمركبات الخضراء فى أمريكا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر جاء مدعومًا بتزايد الطلب على المركبات «الهايبرد» القابلة للشحن، والتى قفزت بنسبة تصل إلى %118 لتسجل 734 ألف سيارة، مقابل 366.1 ألف وحدة مباعة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفعت مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات «الكهربائية الكاملة» خلال الشهورالتسعة الأولى من العام الحالى بنسبة تصل إلى %89 لتسجل 326 ألف سيارة تقريبًا، مقابل 172.3 ألف وحدة مباعة خلال الفترة ذاتها من 2020.

«الكهربائية» تحقق أعلى مستوى على الإطلاق بالربع الثالث

وذكر تقرير «KBB» أن مبيعات السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة الأمريكية نمت بسرعة كبيرة خلال الربع الثالث من هذا العام فى الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، على الرغم من إنخفاض المبيعات الجديدة للمركبات بشتى محركاتها بنسبة %13.4 بسبب انخفاض المخزون مع تفاقم أزمة نقص مكونات الإنتاج، وارتفاع الأسعار.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية فى أمريكا خلال الربع الثالث بمعدل %63 لتقفز إلى 353 ألف سيارة، مقارنة مع 216.5 ألف مركبة خضراء مباعة خلال الفترة ذاتها من عام 2020، وتمكنت السيارات العاملة بالبطاريات من تسليم 106.6 ألف سيارة خلال تلك الفترة من هذا العام، مقابل 70.4 ألف وحدة مباعة خلال الربع الثالث من 2020، بنمو %52.

أما المركبات الهايبرد «العاملة بالوقود التقليدى بالإضافة إلى الكهرباء» فارتفع الطلب عليها بصورة أكبر مقارنة مع البطاريات بعد أن سلمت خلال شهور الربع الثالث هذا العام ما يقرب من 246.5 ألف سيارة، مقابل 146.1 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة بنمو بلغت %69.

ويأتى تفوق مبيعات سوق السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت الذى تشهد فيه السوق تراجعًا فى الطلب بعد أن تراجعت مستويات الشراء خلال الربع الثالث هذا العام إلى 3.39 مليون سيارة، مقابل 3.92 مليون مركبة خلال الفترة نفسها من 2020.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الطلب على السيارات الخضراء، مع انكماش طلب السوق على السيارات التقليدية المدعومة بمحركات تعمل بالديزيل أو البنزين ساهم فى تضاعف حصة “الكهربائية” خلال الربع الثالث لتصل إلى %10.4 مقارنة مع حصتها خلال الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت %5.5.

وكشف التقرير أنه على مدار الشهور التسعة الأولى من العام الحالى باع مصنعو السيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية سيارة كهربائية من كل 10 سيارات تم تسليمها خلال تلك الفترة.

وقال مات ديلورينزو، مدير التحرير الأول فى «Kelley Blue Book»: إن النمو الهائل لمبيعات السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة هو نتيجة مشتركة لتوفر المزيد من التنوع فى الماركات والتى تحظى بثقة كبيرة بين الراغبين فى الشراء.

وأشار إلى أن الاستثمارات فى تكنولوجيا السيارات الكهربائية بدأت تؤتى ثمارها مع الطفرات الكبيرة التى تشهدها مبيعات المركبات الكهربائية.

وتوقع «ديلورينزو» استمرار وتيرة نمو مبيعات السيارات الكهربائية بهذه المعدلات فى ظل التكهنات التى تشير إلى زيادة الخيارات من الموديلات والمركات المنتجة لها سواء الكهربائية بالكامل، أو حتى الهجينة.

وأضاف قائلًا: يعزز تلك التوقعات ما تشهده صناعة السيارات فى الوقت الحالى من تحديات نقص الرقائق، والإنتاج المحدود، والمخزون الضعيف، وارتفاع الأسعار، جيث يعتبر الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية تطوراً مهما.

«تسلا موديل Y» أكثر الطرازات الكهربائية مبيعًا

وأظهرت بيانات «KBB» تربع «تسلا موديل Y» على قمة الطرازات الكهربائية بالكامل مبيعًا فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهور التسعة الأولى من 2021، بعد أن تمكنت من تسليم 118.1 ألف سيارة، لتستحوذ على حصة تصل إلى %36.5 من إجمالى مبيعات العاملة بالبطاريات.

وحلت «تسلا موديل 3» فى المركز الثانى فى قائمة الطرازات الكهربائية بالكامل الأعلى مبيعًا بتسليمها 74.6 ألف سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر، بحصة سوقية %23.1 وحصلت شيفروليه بولت على المركز الثالث ببيعها 24.8 ألف مركبة، بحصة سوقية %7.7.

واقتنصت فورد موستنج Mach-E المركز الرابع فى قائمة الموديلات الكهربائية بالكامل، والأعلى مبيعًا فى السوق الأمريكية خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام، بحصة سوقية %5.8 أما المركز الخامس، فجاء من نصيب «تسلا موديلX» والتى حققت مبيعات قدرت بـ 16 ألف مركبة تقريبًا، بحصة سوقية %4.9.

وتمكنت السيارات الخمس الأعلى مبيعًا فى الولايات المتحدة الأمريكية من اقتناص حصة سوقية تقدر نسبتها بـ %78 من إجمالى مبيعات المركبات العاملة بالبطاريات خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2021.

تويوتا تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات «الهايبرد»

وأظهرت البيانات تمكن العلامة اليابانية «تويوتا» من الاستحواذ على حصة تتعدى نصف مبيعات السيارات «الهايبرد» داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن نجحت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى من تسليم 405 آلاف سيارة هجينة، بنمو كبير يصل إلى %125 لتستحوذ على حصة تصل إلى %55.2 من إجمالى مبيعاتها بأمريكا.

وعلى مايبدو أن صناعة السيارات اليابانية كان لها الحظ الأوفر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى إذ جاءت هوندا فى المركز الثانى فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا لفئة السيارات “الهايبرد”، بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 79.5 ألف مركبة، بحصة سوقية %10.8.

وجاءت هيونداى الكورية فى المركز الثالث ببيعها 43.98 ألف سيارة هجينة تعمل بالوقود التقليدى وقابلة للشحن بالكهرباء، بحصة سوقية %6 فيما حلت “لكزس” فى المركز الرابع بعد أن نجحت فى تسليم 42.8 ألف مركبة، بحصة سوقية %5.8، أما المركز الخامس فجاء من نصيب العلامة الأمريكية الرائدة فى صناعة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض «جيب» والتى سلمت 20 ألف وحدة، بحصة سوقية %2.7.

ونجحت العلامات التجارية الخمس فى اقتناص حصة تقدر نسبتها بـ %80.2 من إجمالى مبيعات السيارات الهجينة فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2021.

سوق السيارات فى أمريكا يرتفع %12 خلال 9 أشهر

قال تقرير صادر عن وكالة «فوكاس تو موف» الأمريكية لأبحاث سوق السيارات إن مبيعات الولايات المتحدة من سيارات الركوب ارتفع خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2021 بنسبة تصل إلى %12 ليقفز إلى 11.7 مليون سيارة، فى حين تراجع أداء السوق خلال شهر سبتمبر منفردًا بنسبة تصل إلى %20 ليبهط إلى 1.09 مليون مركبة.

وذكر تقرير «F2M» أن مبيعات السوق الأمريكية من سيارات الركوب ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة مع عام 2020 بنسبة تصل إلى %13.2 ليسجل 3.97 مليون سيارة، وشهد الربع الثانى دفعة قوية فى أداء السوق بعد أن قفزت المبيعات لمستويات قياسية بنسبة تصل إلى %47 لتسجل مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية من السيارات 4.35 مليون مركبة.

وبالتزامن مع تزايد وتيرة أزمة نقص المكونات، تراجعت سوق السيارات خلال يوليو الماضى بنحو %11.2، ليتراجع إلى 1.19 مليون مركبة، واستمر مسلسل الهبوط خلال أغسطس الماضى بوتيرة أكبر بنسبة تصل إلى %15.6، ليهبط إلى 1.06 مليون سيارة.