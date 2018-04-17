الكهربائية المستعملة ستحفز برامج تمويل شراء السيارات

المال ـ خاص:أكد عدد من المصرفيين، أن السماح باستيراد سيارات ركوب كهربائية مستعملة، يحفز البنوك على إطلاق برامج لتمويل شرائها، خلال الفترة المقبلة.وأشاروا إلى أن برامج تمويل السيارات المستعملة عموما، تتم على استحياء، بإجراءات احترازية ضخمة، موضحين أن البنوك تفضل تمويل «الزيرو».ولفتو

المال ـ خاص:

أكد عدد من المصرفيين، أن السماح باستيراد سيارات ركوب كهربائية مستعملة، يحفز البنوك على إطلاق برامج لتمويل شرائها، خلال الفترة المقبلة.

وأشاروا إلى أن برامج تمويل السيارات المستعملة عموما، تتم على استحياء، بإجراءات احترازية ضخمة، موضحين أن البنوك تفضل تمويل «الزيرو».

ولفتوا إلى أن تمويل تلك النوعية من السيارات مرهون بإقبال العملاء على اقتنائها، وطالبوا بضرورة توفير البنية التحتية لها، مثل محطات الشحن، وغيرها.

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد سمح مؤخراً، باستيراد سيارات الركوب المستعملة، التى تعمل بالكهرباء، عدا الموتوسيكلات، بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات، بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

وأكد “قابيل” أن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة – والمدرجة فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير – تقضى بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد خلال سنة الموديل، وألا يكون قد سبق استخدامها، ما يعنى عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة، أو فى غير سنة الموديل، مضيفا: الدولة حريصة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة لها مؤخرا.

ولفت وزير الصناعة إلى أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات، وأعلنت بعض الدول ومنها إنجلترا أنه بحلول 2040، لن يُسمح بتسيير سوى السيارات الكهربائية.

وتوقع أحمد عبد المجيد، مدير ائتمان ببنك الاستثمار العربى، إقبال البنوك على تمويل تلك النوعية من السيارات المستعملة، لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع سعرها وقلة المخاطر المرتبطة بها، كما أنها تختلف عن المستعملة التقليدية التى تعمل بالبنزين، أو السولار، التى لا تفضل البنوك تمويلها.

وأضاف أن إقبال العملاء على اقتناء تلك النوعية من السيارات مرهون بتوافر البنية التحتية الجيدة، المتمثلة فى محطات الشحن، لافتا إلى أن بعض الدول العربية مثل الأردن، سمحت باستيرادها، بهدف تمهيد الطريق أمام الشركات العالمية لضخ استثمارات بهذا القطاع، وتعد الأردن من أكبر الدول العربية مبيعاً للسيارات الكهربائية حاليا.

كانت السلطات الأردنية قد أعلنت منتصف 2015، إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك، وضريبة المبيعات، ورسوم التسجيل والترخيص، مع فتح باب استيراد المستعمل، كما أعلنت عن إطلاق خدمة «توصيلة» بالعاصمة عّمان، باستخدام أسطول من السيارات الكهربائية، بأسعار مخفضة، لإطلاع المواطنين على مزايا تلك السيارات.

فى السياق ذاته، قال أحمد عزت، مدير إدارة تطوير المنتجات بأحد البنوك العربية العاملة بمصر، إن الدولة المصرية تتجه نحو استخدام السيارات الصديقة للبيئة، خاصة التى لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية، سواء التى تعمل بالسولار، أو البنزين، والتى تتميز بالعمل بتكلفة أقل من التقليدية، فيما يخص الوقود وخدمات الصيانة، كما تسهم فى الحد من تلوث البيئة، ومن ثم فإن هناك توقعات بالإقبال على شراء تلك السيارات، الأمر الذى سيدفع البنوك على تمويلها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنها ستغير نظرة البنوك تجاه السيارات المستعملة، مضيفا: لا بد من توفير بنية تحتية قوية للغاية، حتى تعمل بكفاءة فى السوق المصرية.

وقال مدير إدارة تطوير المنتجات بأحد البنوك العربية، إن بعض البنوك وأبرزها “الأهلى، والعربى، وعودة – مصر، يمتلك برامج متخصصة فى تمويل السيارات المستعملة، متوقعا إقبالها على تمويل السيارات الكهربائية المستعملة، فور دخولها السوق المحلية.

فيما قال نائب مدير إدارة قروض السيارات بأحد البنوك، إن بنوك مثل الأهلى ستمول السيارات الكهربائية المستعملة، كونه يمول المستعملة التقليدية، مؤكدا أن البنوك تعد حاليا دراسات حول تلك السيارة لتمويلها فور دخولها مصر.

وأشار إلى أن قروض السيارات تعانى من بعض الركود، منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وارتفاع أسعار السيارات، لافتا إلى أن البنوك لم تعد تنظم حملات إعلانية لمنتج قرض السيارة، وأصبحت تكتفى بمنح العميل قرض إذا طلب ذلك.

وتوقع إقبال كبير على السيارات الكهربائية بعد دخولها السوق المصرية، خاصة بعد الارتفاع المرتقب فى أسعار الوقود خلال الشهور المقبلة.

وكان حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، قد رفض فى تصريحات صحفية سابقة، قرار فتح باب الاستيراد للسيارات الكهربائية المستعملة، لما له من تداعيات سلبية على القطاع الذى يعانى من العديد من التحديات، من بينها تراجع الطلب.

وأكد رئيس رابطة مصنعى السيارات، أن القرار يفتح الباب أمام المزيد من الفوضى لسوق السيارات، موضحاً أنه كان من باب أولى إصدار مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، لحماية الصناعة المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية تمثل %1 من مبيعات السيارات بدول العالم، وبلغت ما يقرب من 100 مليون سيارة خلال 2017، فيما تستهدف السيارات الكهربائية الوصول بالمبيعات الإجمالية إلى 2 مليون وحدة بنهاية العام الجارى.

