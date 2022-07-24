«الكهرباء»:270 مليون جنيه فواتير مسبقة الدفع فى 5 محافظات بالصعيد

ارتفع إجمالى قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية فى 5 محافظات بصعيد مصر إلى 750 مليون جنيه عن استهلاك شهر يونيو الماضي، بنطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات لـ«المال» أن هناك ارتفاعا كبيرا فى استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الشهر الماضى مقارنة بمايو السابق له، بلغ نحو 40 مليون جنيه خاصة فى الاستهلاك المنزلى الذى شهد صعودا بنسبة تصل إلى %6.

وأشارت المصادر إلى أن هناك ارتفاعًا قدره 30 مليون جنيه عن استهلاك شهر مايو الماضي، والذى سجل فواتير قدرها 700 مليون جنيه، لافتًا إلى أن قيمة تلك الفواتير تتضمن القطاعين المنزلى والتجارى فقط.

وتنقسم القيمة إلى 480 مليون جنيه فواتير تم إصدارها ونحو 270 مليون استهلاك مسبق الدفع عن طريق العدادات مسبقة الدفع التى تعمل بنظام كارت الشحن، لافتًا إلى أنه لن يتم الإفصاح عن قيمة استهلاك القطاع الحكومي.

ولفتت المصادر إلى إن شركة مصر الوسطى للتوزيع حققت نسب تحصيل تخطت %95 من تلك الفواتير، كما تستهدف تحصيل نحو 100 مليون جنيه من مستحقاتها خلال يوليو الجاري.

وشدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة على ضرورة زيادة نسب التحصيل بشركات التوزيع بشكل مستمر مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، مؤكدًا عدم التهاون فى التحصيل وجدولة غير المستطيع السداد.

وأكد أن هناك ارتفاع نسبيًّا فى استهلاك كبار العملاء، وأغلب القطاعات الأخرى التى تضم شريحة المصانع كثيفة الاستهلاك والشركات الكبرى التى تعتمد على الكهرباء فى تشغيلها نظرًا لظروف الأزمات الاقتصادية العالمية، ما ساهم فى ارتفاع الاستهلاك من جانب الغالبية العظمى من الشرائح.

فى ذات السياق، قال رئيس مصر الوسطى للكهرباء، فى تصريحات لـ«المال»، إن الشركة انتهت من تركيب نحو 1000 محول كهرباء خلال العام المالى المنتهى 2021 – 2022.

وتوفر شركة مصر الوسطى الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية فى خمس محافظات هى (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد)، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.1 مليون، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.