طاقة

الكهرباء : 810 آلاف طلب للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية

إجمالى الطلبات المقدمة جاء فى الفترة من أول يوليو وحتى 11 اكتوبر الجارى
عمر سالم 9:17 ص, الأثنين, 19 أكتوبر 20 9:17 ص, الأثنين, 19 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن إجمالى الطلبات التى تم تقديمها إلى الوزارة للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية تصل لنحو 810 آلاف طلب حتى 11 اكتوبر الجاري.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ «المـال» عن أنه من المرتقب أن تتخطى الطلبات حاجز 900 ألف طلب قبل نهاية أكتوبر، فى ظل الطلب المتزايد على الدخول على المنصة الإلكترونية خلال الفترة الحالية لتقديم الطلبات قبل غلق الباب.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبوع الماضى عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر بدلاً من 30 سبتمبر، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين تقديم الطلبات بعد وجود إقبال كبير من المواطنين على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الألكترونية.

اقرأ أيضا  الكهرباء تعد دورات تدريبية لـ 137 متدربا يمنيا

وأضافت المصادر أن إجمالى الطلبات المقدمة جاء فى الفترة من أول يوليو وحتى 11 اكتوبر الجارى لافتة إلى أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.

وتستقبل المنصة عددا كبيرا من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.

اقرأ أيضا  روساتوم: مصر ستصبح من الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية خلال سنوات

وأضافت المصادر أنه ينبغى على كافة أصحاب الممارسات الاستمرار فى سداد قيمة الممارسة لحين تركيب العداد، كما أن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

اقرأ أيضا  استهلاك مصر من البوتاجاز سيقارب 3.5 مليون طن العام الجاري

وأشارت المصادر إلى أن تركيب العداد الكودى لا يقوم بتوفيق الوضع المخالف للوحدة السكنية وإنما يتم تركيبة لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذى تستهلكه، ويتم تحويل العداد الكودى إلى عداد شرعى فى حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونى للعقار المخالف، أو إزالة العقار، وفى هذه الحالة وجود العداد الكودى لا يمنع الإزالة للعقار المخالف.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

«الكهرباء» تنفذ مشروعات للقطاعين الحكومى والخاص بقيمة 360 مليون جنيه

عمر سالم 12:19 م, الأربعاء, 14 أكتوبر 20

الكهرباء : 515 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات توزيع جنوب سيناء

عمر سالم 7:13 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

5 كيانات محلية تتنافس على مناقصة توريد 150 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع

عمر سالم 9:40 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

وكالة : مصر تجري محادثات لبيع فائض الكهرباء لأوروبا وأفريقيا

محمد بدر 5:38 م, الأثنين, 7 سبتمبر 20

الكهرباء: 17 مليون جنيه إيرادات مركز أبحاث الجهد الفائق خلال 2019-2020

عمر سالم 2:08 ص, الجمعة, 21 أغسطس 20

«الكهرباء» تستعد لطرح مناقصة عالمية لاختيار استشارى محطة شمسية فى كوم أمبو

عمر سالم 10:40 ص, الخميس, 16 يوليو 20