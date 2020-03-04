8.6 مليون جنيه إجمالى محاضر سرقة التيار الكهربائى بمحافظة البحيرة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أن إجمالى محاضر سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد المحررة بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 يناير 2020 بلغ 1798 محضراً. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجمالى المبالغ تصل لنحو 8.6…

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أن إجمالى محاضر سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد المحررة بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 يناير 2020 بلغ 1798 محضراً.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجمالى المبالغ تصل لنحو 8.6 مليون جنيه، نتيجة مخالفة المشتركين لبنود التعاقد، بالإضافة لسرقات التيار.

وأوضحت أنه جار العمل على تطوير خدمة العملاء، وتم الانتهاء من تطوير مركز خدمة الرحمانية خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 يناير 2020، بعد استيفاء معايير التصنيف لمراكز الخدمة، والإعلان عن تطوير الخدمات والقنوات المتاحة لتلقى الخدمات وتقديم الشكاوى (121- موقع بوابة الشكاوى الحكومية ، والإعلان بصالة مركز الخدمة عن الخدمات المقدمة المتضمنة نوع الخدمة و المستندات والوقت ومدة الانتظار المتوقعة – التكلفة – الاجراءات المطلوبة لكل خدمة.

كما تقوم الوزارة بتقديمة خدمات عرض أسعار شرائح الاستهلاك المختلفة وقيمة الدعم بكل شريحة للعام المالى الحالى ، وعرض الخدمات والتجهيزات المقدمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع وسط البحيرة إحدى القطاعات التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ويبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (8) هندسات ويبلغ عدد المشتركين به حوالى 934271 مشترك منهم عدد 230576 مشترك بعداد مسبوق الدفع.

وحول المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير فقد بلغ إجمالى قيمة المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير فى نطاق قطاع توزيع وسط البحيرة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020 مبلغ وقدره حوالى ( 40.8 مليون جنيه) .

وتأتي تلك المشروعات في إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى ، بالاضافة إلى تحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك ،

جدير بالذكر أن الهندسات التابعة لقطاع وسط البحيرة تشمل كل من هندسة دمنهور شرق هندسة مركز دمنهور ، هندسة الدلنجات ، هندسة كوم حمادة ،هندسة دمنهور غرب ، هندسة إيتاى البارود، هندسة شبراخيت، وهندسة الرحمانية .