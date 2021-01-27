طاقة

الكهرباء : 721 مليون جنيه استثمارات تطوير شبكة المنيا منذ 2014

نجحت في تحويل كابلات هوائية لاخري ارضية بقيمة 80 مليون جنيه
عمر سالم 7:42 ص, الأربعاء, 27 يناير 21 7:42 ص, الأربعاء, 27 يناير 21

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اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة ، عن ان اجمالى استثماراتها لتطوير شبكات محافظة المنيا تصل لنحو 721 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من 2014 وحتي نهاية 2020.

اوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ان الوزارة وشركاتها المختلفة تقوم برفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة.

وزير الكهرباء محمد شاكر

واضاف انه في نطاق محافظة المنيا إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء  في الفتره من عام 2014 حتى عام 2020 بلغ عدد المشتركين حوالى(1.3) مليون مشترك  عام 2020 بزياده قدرها ( 196 ) الف مشترك عن عام 2014 ، وتم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية من خلالها :

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تنفيذ عدد (15) موزع جديد وتنفيذ عدد (400) محول جديد واضافة قدرة 265.2 م.ف.أ بالاضافه الى 315 كشك معدنى و تركيب عدد (3785) عامود جهد متوسط وعدد ( 4372 ) عامود جهد منخفض.

كما نفذت أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 518.7 كم كابلات و 4230 كم موصلات  وتنفيذ أعمال توسعية واحلال  بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى26.2كم كابلات و 1524 كم موصلات.

وفى اطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر فقد تم تنفيذ ( 100) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه بالمحافظة باجمالى تكلفه (80)  مليون جنيه بطول  68 كم.

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وفى مجال مواكبه التطور التكنولوجى ومعالجه أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من اهم مشاكل العملاء تم  تركيب عدد (470) الف عداد مسبق الدفع وعدد ( 8520) عداد ذكى ، وتنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة  بما يتناسب مع معايير ومؤشرات اداء مراكز الخدمه ، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال  تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية.

وقال أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة “حياة كريمة”  للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجاً ، وجه شاكر بقيام شركات توزيع  الكهرباء بإتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه .

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وفى هذا الصدد تمت المشاركة فى هذه المبادرة ووضع خطة التطويرلشبكات الكهرباء بالقرى المستهدفه بالمبادره ، وبلغت تكلفة تطوير القرى التابعة للمحافظة ضمن هذه المبادرة مبلغ وقدره يصل إلى حوالى  28 مليون جنيه ، و تم الانتهاء من تطوير قرى ( اولاد الشيخ – الشيخ مسعود – المغربى – شيبه – زعبره – الشيخ عباده ) .

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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