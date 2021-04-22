الكهرباء : 700 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات جنوب سيناء منذ 2014

اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي استثماراتها التى تم ضخها لتطوير شبكات قطاع جنوب سيناءالتابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغ نحو 700 مليون جنيه في الفترة من يوليو 2014 وحتي مطلع 2021.

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، جهود الوزارة الكهرباء وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة. وزير الكهرباء محمد شاكر

وأضاف أنه فى نطاق قطاع جنوب سيناء والذى يضم كل من أبورديس، نويبع، شرم الشيخ، راس سدر، طور سيناء، وسانت كاترين والمناطق المحيطة بهم والتى تضم حوالى 30 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى (94 الف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021 تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين عبر:

16 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .

500 عامود جهد متوسط.

130 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

40 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

801 عامود جهد منخفض.

300 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

20 كم كابلات أرضية جهد منخفض .

51 صندوق توزيع جهد منخفض .

وتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع جنوب سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 650 مليون جنيه متمثلة فى:

مشروع تغذية محطة تحليه مياه الطور.

رفع التعارضات لتوسعة طريق النفق / شرم الشيخ الجديد.

مشروع تغذية جامعة الملك سالمان شرم الشيخ / الطور/ راس سدر.

مشـروع تغذية متحف شرم الشيخ.

توصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة راس نصرانى بشرم الشيخ.

توصيل التيار الكهربائي لمشروع 6 تجمع بدوى تنموي بجنوب سيناء

وتأتى هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للاهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على أرضها.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.