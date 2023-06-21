الكهرباء :640 مليون جنيه لتوصيل التيار وإزالة التعارضات مع المشروعات بنطاق الإسكندرية منذ 2014-2015

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن اجمالي تكلفة توصيل التيار الكهربائي وازالة التعارضات مع المشروعات في نطاق شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء بلغ نحو 460 مليون جنيه خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 حتى 2022/2023.

وترصد المال ابرز المشروعات التى تم تعديل مساراتها وتوصيل التيار الكهربائي لها ، وابرزها تعديل مسارات المهمات الكهربية المتعارضة مع الطرق الاستراتيجية (الطريق الساحلي – الكافوري – الدائري)، حيث بلغ إجمالي الأعمال الكهربية التي قامت الشركة بتنفيذها لتطوير هذه الطرق مبلغ 50 مليون جنيه.

وقامت شـركة الاسكندرية للكهرباء بتنفيذ عدد من المشـروعات الكهربية لزوم توسعة الطرق الاستراتيجية مثل توسعة الطريق الصحراوي وتوسعة طريق وادي النطرون وكذلك مشـروع نفق 45 , وكذلك يجري العمل على مشروعات محور التعمير ومشروع محور ماريا وطريق البتروكيماويات وتوسعة طريق حسن علام وطريق القوس الغربي (محور عمر سليمان)،

قامت الشركة بتنفيذ ترحيل جميع المهمات الكهربية المتعارضة مع مشـروع شريان الأمل (طريق المحمودية) وكذلك تمت التغذية الكهربية للمناطق التنموية بالمشـروع، وبلغت إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة 200 مليون جنيه.

وكذلك قامت الشركة بتنفيذ المشروعات الكهربية وذلك ضمن أعمال تطوير الحدائق التاريخية في نطاق محافظة الإسكندرية (حدائق المنتزه وحدائق أنطونيادس) وقد بلغت التكلفة التقديرية للأعمال 70 مليون جنيه.

كما قامت الشركة بتنفيذ الأعمال الكهربية لعدد من المشروعات وتطوير المباني التاريخية في نطاق المحافظة مثل مبنى المركز الإقليمي والمتحف اليوناني الروماني وجراج الخالدين وبلغت التكلفة الإجمالية للأعمال 5 مليون جنيه ، بالاضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي بشارع 45) وبلغت التكلفة الإجمالية للأعمال 90 مليون جنيه.

وأوضحت أن الاسكندرية لتوزيع الكهرباء قامت بتركيب عدادات في نطاقها بحوالى 150 الف عداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ويتم تركيب الطلبات المسددة أولاً بأول ولا يوجد أى عدادات إنتظار ، ولا يوجد أى تأخير لدى الشركة حالياً .

وتخدم شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء فى نطاقها الجغـــرافى من منطقة أبوقير شرقاً حتى الكيلو 66 غرباً ويبلغ عـــــدد المشـــتــركين بها حوالي 3 مليون مشترك حتي العام المالي 2022-2023.