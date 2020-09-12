الكهرباء : 63 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع قطاع وسط الشرقية

خلال العام المالى 2019-2020.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أن أجمالى ما تم ضخه كاستثمارات لتطوير شبكات قطاع وسط الشرقية التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء يصل لنحو 63 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020.

وفي بيان للوزارة، سلط الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الضوء على جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية. وزير الكهرباء محمد شاكر

وأوضح أنه فى نطاق قطاع وسط الشرقية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 771 ألف مشترك ويضم حوالى 26 مركز وقرية تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين حيث تم إحلال وتجديد:

– 555913 متر موصلات جهد منخفض.- 22052 كجم موصلات جهد متوسط.- 11423 متر كابلات جهد منخفض.- 27104 متر كابلات جهد متوسط .- 1759 عامود جهد منخفض.

– 202 عامود جهد متوسط .- 17 محول قدرات مختلفة .- 12 كشك كامل بالمحول .- 4 اكشاك فارغة .- 20 موزعات حلقية .

– 11 صندوق توزيع جهد منخفض .- 15 كبينة و لوحة توزيع .- 10 سكينة ثلاثية .- 2 لوحة جهد متوسط .

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد 10 آلاف محضر بقيمة تصل إلى حوالى 9 ملايين جنيه .

وأكد الدكتور محمد شاكر على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل .

واكد أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الوزارة كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.