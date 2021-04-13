طاقة

«الكهرباء» : 60.5 ألف ميجاوات قدرات مستهدفة خلال 2021-2022

عبر إضافة قدرات جديدة بنحو 450 ميجاوات
عمر سالم 7:52 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21 7:52 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

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انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء يستهدف في ظل المساندة والدعم المستمر والفعّال من جانب القيادة السياسية للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع وتعزيز استقرار الشبكة القومية.

وزير الكهرباء والطاقة

 وأوضح المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تعمل على تحقيق المؤشرات التالية بموازنة العام المالي 2021/ 2022 من خلال العديد من الإجراءات؛ أهمها:

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إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 450 ميجاوات لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 60567 ميجاوات بنسبة تطور 0.7% عن العام المالي المتوقع 2020/ 2021.

زيادة الطاقة المولدة إلى 192.044 مليار ك.و.س، بنسبة تطور 1% عن العام المالي المتوقع 2020/ 2021.

انخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 180.8 جرام/ ك.و.س، بنسبة تحسن 0.5% عن المعدل المتوقع للعام المالي 2020/ 2021 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التي تعمل كدورة مركبة وارتفاع مشاركة المحطات التابعة للشركة القابضة (سيمنز) إلى حوالي 31.5% من إجمالي الطاقة المولدة.

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الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة.

استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، واستمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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