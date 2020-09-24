الكهرباء : 515 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات توزيع جنوب سيناء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أن إجمالى الاستثمارات في محافظة جنوب سيناء يصل لنحو 515 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 وحتي يوليو 2020.

واستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية.

واكد شاكر انه فى نطاق قطاع جنوب سيناء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (94 الف) مشترك ويضم حوالى 30 مركز وقرية تم خلال الفترة من 1/7/2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين حيث تم إحلال وتجديد:

– 13 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .- 465 عامود جهد متوسط.- 125.68 كم خطوط هوائية جهد متوسط.- 24.78 كم كابلات أرضية جهد متوسط .- 768 عامود جهد منخفض.

– 258.7 كم خطوط هوائية جهد منخفض.- 17.66 كم كابلات أرضية جهد منخفض .- 47 صندوق توزيع جهد منخفض .

هذا وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع جنوب سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 475 مليون جنيه متمثلة فى :

توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة ، وتوصيل التيار الكهربائى لشركة انابيب البترول بمدينة ابو رديس ، توصيل التيار الكهربائى لعدد 83 عمارة سكنية بمدينة الطور ، توصيل التيارالكهربائى لمحطة تحلية مياة البحر بمدينة الطور.

توصيل التيار الكهربائى للقري السياحية بشرم الشيخمشروع تغذية متحف شرم الشيخمشروع تغدية مصنع الكاولين بشرم الشيخمشروع تغدية محطة تحلية مياة الطورتوصيل التيار الكهربائى لمشروع 6 تجمع بدوى تنموىتوصيل التيار الكهربائى من محطة محولات نويبع الى تجمع وادى سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية عدد (9) تجمعات على طول الخطتوصيل التيار الكهربائى لمشروع 148 عمارة بمدينة طور سيناءمشروع تغدية جامعة الملك سالمان (شرم الشيخ/الطور/راس سدر)

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير خلال يونيو 2020عدد حوالى 600 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 1,6 مليون جنيه .

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

