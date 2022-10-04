«الكهرباء»: 46 مليون جنيه تكلفة تدشين45 محطة شمسية بنطاق شمال الدلتا للتوزيع

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،عن أن إجمالى عدد المحطات الشمسية التى نفذتها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال عامين ونصف فى الفترة من نهاية 2019 وحتى منتصف 2022 بلغ حوالى 45 محطة شمسية.

وأضافت المصادر لـ« المال» أن إجمالى قدرة المحطات الـ 45 المنفذة بلغت حوالى 2845 كيلو وات ما يعادل 2.8 ميجاوات، وتم تدشين الغالبية منها عبر أسطح المبانى التابعة للشركة والهندسات والقطاعات التابعة لها.

وأوضحت أن الشركة قامت بعمل معاينات لتقديم الاستشارات الفنية الخاصة بالمحطات الشمسية للمشتركين الواقعين فى نطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بنظام صافى القياس والتى تقوم من خلالها الشركة بشراء الطاقة المنتجة من المشروع المملوك للمشتركين بعدد 11 محطة بإجمالى قدرة (179) كيلو وات.

وكشفت عن أن جميع المشروعات التابعة للشركة بمجال الطاقة الشمسية تم تمويلها عبر الموارد الذاتية لوزارة الكهرباء والطاقة بقيمة إجمالية تتخطى 46 مليون جنيه، وتقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة من المشتركين بسعر يصل إلى 84 قرشا للكيلووات/ساعة طبقا لقانون تعريفة شراء الطاقة المتجددة.

ولفتت المصادر إلى أن تلك المحطات تم تنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفلطية والتى يتم من خلالها توليد الطاقة الكهربائية عبر تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.

وأكدت أن تنفيذ تلك المشروعات يأتى ضمن مخطط الوزارة لإنارة المبانى التابعة لشركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وتأتى فى إطار خطة الحكومة لإنارة 1000 مبنى حكومى عبر الطاقة الشمسية بقدرة 40 كيلووات للمحطة، لنشر ثقافة الطاقة الشمسية والتوسع فى استخدامها والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك ورفع العبء عن كاهل الشبكة القومية للكهرباء.

ويصل إجمالى عدد عملاء شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء‏ حوالى 5 ملايين مشترك فى 3 محافظات هما الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط، تنقسم إلى أربع قطاعات (شمال الدقهلية- جنوب الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط )، فيما يبلغ إجمالى عدد الهندسات(الفروع) التابعة للشركة إلى 55 تنقسم إلى 14 بقطاع شمال الدقهلية، و13 بجنوب الدقهلية، (17) بكفر الشيخ، (11) بدمياط.

وارتفع إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يوليو الماضى، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015، فيما نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالوصول بإجمالى إنتاجها من الطاقة المنتجة عبر مصادر الطاقة النظيفة «المتجددة» إلى %20، تصل فيها نسبة طاقة الرياح لنحو %6 مقابل %12 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية.