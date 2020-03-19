«الكهرباء» : 400 مليون جنيه خسائر نتيجة موجة الطقس السيئة

تطوير وتدعيم شبكة نقل الكهرباء، خلال السنوات الأربع الماضية، ساعد في زيادة اعتمادية الشبكة الكهربائية وقدرتها على تجاوز الأزمة.

تلقّى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول سوء الأحوال الجوية التي مرّت على البلاد وتأثيرها على استقرار تشغيل الشبكة الكهربائية، وتضمَّن التقرير:

إن تطوير وتدعيم شبكة نقل الكهرباء، خلال السنوات الأربع الماضية، ساعد في زيادة اعتمادية الشبكة الكهربائية وقدرتها على تجاوز الأزمة.

وقد بلغ حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الكهرباء حوالي 400 مليون جنيه.

عدم تأثر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بأي تأثير سلبي جراء الأمطار الغزيرة.

التأثير على خطوط نقل الكهرباء على الجهود الفائقة (500, 220 ك.ف)، والعالية (66 ك.ف) نتيجة انهيار عدد من الأبراج بسبب السرعات العالية غير المسبوقة للرياح.

وحول تأثير سوء الأحوال الجوية على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية فقد أدى ارتفاع منسوب المياه المتراكمة نتيجة غزارة الأمطار بشكل غير مسبوق بما يفوق قدرة شبكات الصرف على تسريب هذه الكميات الهائلة إلى الاضطرار لفصل الكهرباء من تحكمات شركات التوزيع؛ وذلك لتأمين المواطنين والمهمات، وقد استغرق رفع كميات المياه المتراكمة وقتًا طويلًا، مما أدى إلى زيادة مدة فصل التغذية الكهربائية عن بعض المشتركين.

وأدى الارتفاع الشديد لسرعة الرياح إلى سقوط أبراج وأعمدة على الجهود المختلفة، منها سقوط حوالى عدد 44 عامود جهد متوسط.

وأشار إلى الإجراءات والاستعدادات التى اتخذها القطاع قبل سوء الأحوال الجوية لتأمين المهمات والمنشآت الكهربائية، من أهمها ما يلي:

– إعداد غرف عمليات على مستوى الشركات التابعة لمتابعة حالة الشبكة على مستوى الجمهورية وحل مشاكل الانقطاعات لحظة بلحظة.

– التنسيق بين غرف عمليات وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى (إسكان، التنمية المحلية، الاتصالات..).

– تجهيز فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة للتدخل الفوري على مدار 24 ساعة.



– الاستعداد الكامل بوحدات الديزل المتنقلة لتأمين المناطق الاستراتيجية في حالة الطوارئ والأزمات.

– حصر الأحمال الهامة وتأمينها (المستشفيات، مبنى المحافظة، محطات مياه الشرب والصرف الصحي).



– مراجعة مخرات السيول والتأكد من عدم وجود مهمات كهربائية جهد متوسط أو منخفض في مخرات السيول.

– مخاطبة شركات نقل وتوزيع الكهرباء لاتخاذ الإجراءات التالية:

· رفع حالة الاستعداد القصوى بالشركات.

· تواجد جميع القيادات بالشركات على مدار 24 ساعة لمدة ثلاثة أيام.

· التواصل الدائم مع المحافظين.