الكهرباء : 4.8 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المنفذه بشمال سيناء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة ، ضخ استثمارات نحو 4.8 مليار جنيه في محافظة شمال سيناء في اطار اهتمام الدولة بتدعيم الشبكة الكهربية بشمال سيناء ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة من إضافة وتوسعة وتدعيم محطات محولات جهد 500 كيلو فولت.

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إنه تمت زيادة القدرات الخاصة بالمحافظة لتصل إلى 750 ميجاوات، إضافة إلى إنشاء خطوط هوائية جهد 500 كيلو فولت بأطوال تصل إلى 330 كم، وتم دعم تلك الاستثمارات عبر تمويلات من الدولة للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وانعقدت اليوم الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة مشوع موازنة العام المالى 2020/2021 مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقد عرض شاكر الجهود التى يبذلها القطاع لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من مصادر الإنتاج لكل العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.

وأكد شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً.

وقد استعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت خلاله أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2020 /2021 تتمثل فى: –

تنفيذ خطة إستثمارية خلال عام الموازنة 2020/2021 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 12 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية.

من المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 32600 ميجاوات بنسبة زيادة 1.87% قدرها 600 ميجاوات عن المتوقع، وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلى 31400 ميجاوات.