طاقة

الكهرباء: 36 مليار جنيه حجم استثماراتنا بمجال شبكات التوزيع من 2017 لـ 2021

أكد علي أهمية مشروع حياة كريمة ؛ إذ ستخصص الدولة ضمن عملية تنفيذ المشروع حوالي 60 أو 70 مليار جنيه لصالح قطاع الكهرباء.
سمر السيد 12:26 ص, الأربعاء, 14 يوليو 21 12:26 ص, الأربعاء, 14 يوليو 21

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قال الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة  المتجددة،  إن حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة في مجال شبكات توزيع الكهرباء ما بين عامي 2017 حتي العام الجاري 2021 تصل إلي 36 مليار جنيه .

ولفت إلي أن حجم ما تم انفاقه علي تلك الشبكات ما بين عامي 2004 و2017 لم يتعدى 13 أو 14 مليار جنيه .

وأضاف أنه مع ذلك لا زال هناك بعض  المشكلات في شبكات توزيع الكهرباء ، لكنه أكد علي أهمية مشروع حياة كريمة في هذا الإطار ؛ إذ ستخصص الدولة ضمن عملية تنفيذ المشروع حوالي 60 أو 70 مليار جنيه لصالح قطاع الكهرباء ورفع مستوي وكفاءة  تشغيل شبكات الكهرباء في القري.

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ولفت إلي أن  الدولة رصدت لصالح مشروع مبادرة حياة كريمة ككل نحو 700 مليار جنيه  موضحاً أنه سيتم توجيه 10% من المبلغ لصالح مشروعات الكهرباء .

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، قال في تصريحات صحفية سابقة،  إن الدولة المصرية ستنفذ مشروع “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية على مدار الثلاث السنوات بداية من العام المالى الجاري بتكلفة 700 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تطوير حياة المواطن فى الريف بشكل كامل، والتطوير يشمل كل مناحى الحياة، وهناك محاولة لإصلاح النمو العشوائى غير المخطط.

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ويخدم مشروع حياة كريمة 4658 قرية وتوابعها في جميع أنحاء الجمهورية .

وقال وزير الكهرباء ، إنه من بين المشروعات التي تم تنفيذها في السنوات الماضية وضع 8800 محول كهربائي وتنفيذ 5000 كشك و 29 ألف عمود جهد منخفض. .

جاء ذلك بالكلمة التي ألقاها وزير الكهرباء في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء اليوم عبر الانترنت.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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