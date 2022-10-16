الكهرباء : 333 مليون جنيه استثمارات الإسكندرية للتوزيع حتى يونيو الماضي

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اجتماعا مع قيادات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، للمتابعة الدورية لخطط التطوير بشركات الكهرباء، ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وزير الكهرباء محمد شاكر

وأنه في نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى تخدم فى نطاقها الجغـــرافى من منطقة أبوقير شرقاً حتى الكيلو 66 غرباً وذلك من خلال عدد 22 إدارة فنية وعدد 27 إدارة تجارية بخلاف إدارات التشغيل والتحكم، ويبلغ عـدد المشـــتــركين بها حوالى 2.9 مليون مشترك وكذلك فقد تم التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع وبلغ عددها المركبة على الشبكة الى 760 الف عداد حتى 30/6/2022.

وبلغ قيمة ما تم استثماره من خلال الخطة الاستثمارية حتى 30/6/2022 حوالى أكثر من 333 مليون جنيه فى مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات.

وبلغ إجمالي مكونات الشبكة حتى 30/6/2022:

عدد عدد 3160 لوحة مكثفات

92محول قدرات مختلفة

159كم كابلات جهد متوسط

350 كم خطوط هوائية جهد منخفض

فى مجال ترشيد الطاقة لتقليل الفقد فى الطاقة الكهربية حيث قامت الشركة اعتبارا من مارس 2015 بتوزيع لمبات ليد (قدرات 9،6،4 وات) لمشتركي القطاع المنزلى ليصبح إجمالى ما تم بيعه عدد 1123554 لمبة ليد ليبلغ الوفر السنوى المحقق فى القدرة 73.7 ميجا وات.

قامت الشركة باستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة حيث تعمل على مشروع العدادات الذكية الذين يتم التعامل بهم عن بعد وقد بلغت التكلفة تقديرية 200 مليون جنيه للمرحلة التجريبية الأولى بإجمالي عدد 39250 عداد وتتميز هذه العدادات بالدقة وسهولة شحنها أون لاين وفصلها عن بعد، وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة هواوي , وتم الانتهاء من تركيب عدد 17985 عداد ذكى على الشبكة حتى الان , وجاري العمل على المرحلة الثانية من المشروع .

تطوير مركز تحكم شرق والذى يخدم مناطق شرق بدء من سيدى جابر حتى ابوقير بتكلفة تقديرية مليار جنيه ، بعدد (11) محطات محولات وعدد (30) موزع وما يتبعهم من حجرات محولات , وقد قامت الشركة بالإنتهاء من تجديد حجرات المحولات اللازمة وإتمام أعمال التطوير المدنية اللازمة بها وتغيير المهمات الكهربية والبدء في تركيب أجهزة الإتصال ولوحات التحكم عن بعد .

وفيما يتعلق بأعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 31/8/2022

· بلغ إجمالى القيمة المضبوطة 128 مليون جنيه .

يتم لستقبال الشكاوي من المواطنين عبر العديد من قنوات الإتصال :

· الخط الساخن Call Center على الرقم 121 .

· مكاتب خدمة المواطنين المتواجدة بالفروع .

· من خلال البوابة الإلكتورنية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة .

· الإتصال على رقم الخط الساخن : 16528 .

· عبر التسجيل الإلكتروني للشكوى : www.shakwa.eg .

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