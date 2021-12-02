طاقة

«الكهرباء» : 3.8 مليون طن تراجعا فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من «الطاقة المتجددة»

خلال الربع الثالث من العام الحالي وبزيادة قدرها 15% على الفترة المقابلة من 2020
عمر سالم 9:05 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21 9:05 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21

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حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تراجعًا فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يصل إلى 3.827 مليون طن خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021. وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة، فى تصريحات، لـ«المـال»، أن هناك ارتفاعًا بالوفر فى انبعاثات الغاز الذى حققته مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر بما يصل إلى 15% على الفترة المقابلة من العام الماضى 2020. وأضافت أنه الربع الثالث من العام الماضى سجل الانخفاض فى الانبعاثات نحو 3.247 مليون طن، وهو ما يوضح استمرار جهود وزارة الكهرباء فى خفض انبعاثات الكربون فى مشروعاتها.

وأرجعت المصادر ارتفاع الانخفاض فى الانبعاثات إلى زيادة الطاقات المنتجة من المصادر المتجددة والموفرة للوقود، مما يقلل معها من الانبعاثات خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى انشاء مزيد من مشروعات الطاقة المتجددة « الشمس والرياح والماء وطاقة باطن الارض» ورفع كفاءة المحطات القائمة.

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وأوضحت المصادر أن الكهرباء المنتَجة من الطاقة الكهرومائية تصدرت القائمة الأكثر انخفاضًا فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بواقع 2.225 مليون طن خلال الربع الماضى، يليها طاقة الرياح بإجمالى 915 ألف طن، ثم الطاقة الشمسية فى المركز الثالث بواقع 685 ألف طن، وأخيرًا الكهرباء المنتَجة من المركزات الشمسية وباطن الأرض بواقع 4 الآف طن.

وأظهرت بيانات وكالة بريتش بتروليوم تراجع حجم تلوث الهواء فى مصر بانبعاثات ثانى أكسيد الكربون خلال العام الأول من تفشى فيروس كورونا (عام 2020)، بنسبة تصل إلى 8%، ليهبط إلى 204.3 مليون طن، مقارنة مع عام 2019، والذى سجل 222.1 مليون طن، لتحتل بذلك المركز الـ29 عالميًّا، والثالث عربيًّا ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثًا بأكسيد الكربون وفقًا للبيانات.

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وأظهرت البيانات مشاركة مصر بحصة تصل إلى 0.6% من الإجمالى العالمى من حجم ثلوث الهواء بغاز ثانى أكسيد الكربون.

وفى تقرير حديث، قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه تمت إضافة قدرات قياسية تبلغ 260 جيجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة فى جميع أنحاء العالم فى عام 2020.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات، لـ«المال»، إن إجمالى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة ارتفع إلى قرابة 6200 ميجاوات شاملة الطاقة المائية والشمسية والرياح والطاقة الحيوية، بعد دخول مجمع بنبان للخدمة- أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم- بقدرة 1465 ميجاوات، واستثمارات قدرها 2 مليار دولار.

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وتستهدف مصر إنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة ضمن مزيج الطاقة بحلول 2022، بواقع 12% لطاقة الرياح، و6% للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية.

ونجحت الوزارة فى تحقيق المستهدف الخاص بها، فيما تستعد للوصول بالطاقة المتجددة المنتجة إلى 42% بحلول عام 2035.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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