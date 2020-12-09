طاقة

«الكهرباء» : 3 مليارات جنيه استثمارات لتطوير شبكات الجيزة منذ يوليو 2014

لتطوير وتحديث شبكات قطاعات الجيزة، التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك خلال الفترة من منتصف 2014 حتى أكتوبر الماضي.
عمر سالم 7:14 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 7:14 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم ضخ نحو 3 مليارات جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات لتطوير وتحديث شبكات قطاعات الجيزة، التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك خلال الفترة من منتصف 2014 حتى أكتوبر الماضي.

نوه شاكر بجهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

مركز تحكم كهرباء
مركز تحكم كهرباء

وذكر أنه فى نطاق قطاعات شبكات الجيزة، والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 4.3 مليون مشترك نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات، خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020، متضمنة  تنفيذ أعمال توسعات وإحلال وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى:

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تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 1300 محول، و تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 2600 صندوق، مد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 2800 كم.

تنفيذ مد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 1450 كم، وخطوط هوائية جهد متوسط بإجمالى أطوال 170 كم، بالإضافة إلى تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 1400 عامود.

كما تم مد خطوط هوائية جهد منخفض بإجمالى أطوال 465 كم، وتركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 3800 عامود، بالإضافة إلى تدوير محولات قدرات مختلفة بعدد 1650 محول.

وقامت جنوب القاهرة للتوزيع بإحلال وتجديد صناديق جهد منخفض بعدد 2235 صندوق، وتم إحلال وتجديد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 1710 كم.

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كما تم إحلال وتجديد كابلات الكهرباء جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 660 كم، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خطوط هوائية جهد متوسط بإجمالى أطوال 1910 كم، وإحلال وتجديد أعمدة جهد متوسط بعدد 3900 عامود.

وإلى جانب الإاهتمام الكبير في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية– ومنظومات رقمية مميكنة) فإن الشركة تعمل على تسريع الإجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد.

وتسعى الشركة لتحسين خدمة العملاء عبر تحسين مستوي الخدمة المقدمة، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال فقد تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة حيث تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال إستحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة.

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وأضاف شاكر أنه تم إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله حيث:

تم تطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة بعدد (50) إدارة فرعية، مراجعة التوقيتات الزمنية بأداء جميع الخدمات التي تقدمها الشركة، والتي تم الاتفاق عليها مع الشركة القابضة وباقي شركات التوزيع.

كما تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات ا شبكات الجيزة بمدينة 6 أكتوبر لخدمة المستثمرين فقط وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع استثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى، عبر تخفيض الحد الأقصى للمستندات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح (18) يومًا وأشاد بها البنك الدولى.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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