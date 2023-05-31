«الكهرباء»: 200 مليون جنيه قيمة سرقات التيار والمخالفات بنطاق جنوب القاهرة

رجح المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن تصل قيمة سرقات التيار الكهربائى والمخالفات لنحو 200 مليون جنيه خلال شهرى أبريل ومايو 2023.

وأضاف «فودة» – فى تصريحات لـ«المال» – أن تلك القيمة يتم تحصيلها بشكل فورى عن الفترة من 1 أبريل الماضى وحتى ختام مايو الحالى ، عن طريق شرطة الكهرباء وموظفى الضبطية القضائية.

وأضاف أن إجمالى محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء تبلغ حوالى 105 آلاف ، بالإضافة إلى محاضر تم تحريرها عن طريق موظفى الضبطية القضائية التابعين للشركة رافضا الإفصاح عنها.

وأشار «فودة» إلى أن الشركة تسعى للقضاء نهائيا على سرقات التيار والمخالفات مما يساهم فى خفض نسبة الفقد بالشبكة الخاصة بالشركة، موضحا أن جنوب القاهرة للكهرباء قامت بخفض نسبة الفقد بشكل ملحوظ مؤخرا ولكن مازال الفقد مرتفعا نتيجة لعدد المشتركين الواقعين فى نطاق الشركة.

وشدد على أنه لا تهاون مع أى مخالف أو سارق للتيار الكهربائى لاسيما وأن تلك السرقات تتسبب فى إضعاف الشبكة الكهربائية التابعة للشركة، موضحا أنه أحد حلول القضاء على سرقات التيار تتمثل فى التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والذكية خلال الفترة المقبلة.

وأكد «فودة» أن الشركة تخطط أيضا لتطويرمراكز خدمة العملاء والتى يبلغ إجماليها نحو 32 وتستهدف المرحلة الأولى 14 منها، وجارٍ تحديث 4 ومن المستهدف الانتهاء من البقية فى 30 يونيو المقبل.

ولفت إلى أن شركته تركز حاليا على تدشين المشروعات ذات الأولوية مع ترحيل غيرها لفترات لاحقة.

وتتبع «جنوب القاهرة» الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويصل عدد مشتركيها إلى حوالى 6.4 مليون؛ منهم 4.56 مليون بعدادات عادية، و1.68 مليون بأخرى مسبقة الدفع، و7.44 ألف بعدادات ذكية، وتنقسم إلى 4 قطاعات، ويبلغ عــدد قطاعات الشبكات 8 وقطاعات التحكمات 3.