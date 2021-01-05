الكهرباء : 2.5 مليار جنيه استثمارات لتطوير شبكات شركة البحيرة منذ 2014

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أجمالى استثماراتها لتطوير شبكات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بنحو 2.5 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2014 وحتي 2020. أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة…

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أجمالى استثماراتها لتطوير شبكات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بنحو 2.5 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2014 وحتي 2020.

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية.

واضاف انه فى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والتى يضم موقعها الجغرافي العديد من مشروعات إستصلاح الأراضي ووجود عدد غير قليل من المواقع الصناعية , وتقدم الشركة خدماتها على شبكة توزيع من أكبر الشبكات الكهربائية على مستوى الجمهورية.

واوضح ان الشركة تمتد بإتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية ، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حى العامرية) ، ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى ( 2,5 مليون ) مشترك منهم عدد( 800 ألف ) مشترك بعدادات مسبوقة الدفع.

واشار الى ان المشتركين يأتون على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على الاغراض( الصناعية – الزراعية – المرافق – منزلية – تجارية – أغراض أخرى) تم تنفيذ لعمليات الاحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء( محافظة البحيرة & محافظة مطروح & مدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية & قرى حى العامرية بمحافظة الاسكندرية) كالتالي :

بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (312) لوحة ، وبلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (16408) كم ، وبلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (8384) كم. إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (21441) كم .

كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (3283) كم ، وبلغ إجمالي عدد المحولات (27896) محول بإجمالي قدرة (7131) م.ف.أ.

وتقدم الشركة خدماتها على مستوى 6 قطاعات توزيع وهم:1- قطاع توزيع شمال البحيرة2- قطاع توزيع وسط البحيرة3- قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات4- قطاع توزيع شمال النوبارية5- قطاع توزيع مطروح6- قطاع توزيع الساحل الشمالى

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة “حياة كريمة” وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء بإتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه .

قامت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتطوير شبكة الكهرباء بعدد 13 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 58 مليون جنيه ضمن قرى المرحلة الاولى من مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصرى – لكل مصرية على المحو المبين:-

· تم الإنتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بعدد (8) قرى بنطاق محافظة البحيرة وهى (الخرطوم – المهدية – الياسينية – زاوية صقر – الرابعة بذور – أحمد بدوى – على مبارك – عبد الحليم محمود)· كما تم الإنتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بعدد (4) قرى بنطاق محافظة مطروح وهى (سيدى شبيب – زاوية العوامة – بهى الدين – سيدنا هود ) وجارى العمل على قدم وساق للإنتهاء من تطوير قرية أبو مزهود

وفى مجال الطاقة المتجددة تم إستلام وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 10م.وات بتكلفة إجمالية 24.4 مليون دولار.وتم ربط 48 محطة شمسية بإجمالي قدرة 3723.625 ك.وات من بينهم 11 محطة ملك للشركة بقدرة 262.265 ك.وات ، و37 محط ملك للغير بقدرة 3461.36 ك.وات

تم تركيب عدد 11 محطة أعلى مبانى الشركة بإجمالى تكلفة قدرها 3,5 مليون جنيه كالتالى من بينهم عدد (6) محطات تنفيذ شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء منذ حصولها علي شهادة التأهيل.

وفى مجـال ترشـيد الطـاقة تم بيع عدد 1,5 مليون لمبة LED بقدرات (4 & 6& 9) وات بمنافذ قطاعات الشركة للمشتركين ترشيدا لاستهلاك الطاقة.- تم استبدال جميع اللمبات بالمبانى الادارية بالشركة بلمبات Led قدرات مختلفة .

– تم تجهيز معمل إختبارات مركزي بديوان عام شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والذي تم توريده كمنحة من الشركة العربية للصناعات المتكاملة لإجراء الاختبارات الكهربية والضوئية بلمبات LED واللمبات الصوديوم وجميع مهمات الانارة الموردة للشركة والمحافظات الواقعة فى نطاق الشركة

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

