الكهرباء : 2.4 مليار جنيه لتطوير شبكات محافظة أسيوط منذ 2014 وحتى 2021

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالى استثماراتها لتطوير شبكات محافظة أسيوط التابعة لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء تصل إلى 2.4 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة منذ 2014 وحتى 2021.

وأوضح الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة.

وزير الكهرباء محمد شاكر

وأضاف أنه فى نطاق محافظة أسيوط والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى (1.1) مليون مشترك، تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة حيث تم أعمال توسعية عبر الآتى :

إنشاء عدد(13) لوحة توزيع جهد متوسط وتنفيذ 432 كم خطوط هوائيه جهد متوسط وتنفيذ 597 كم كابلات جهد متوسط وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 752 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالاضافه الى 156 محول جديد.

كما تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد وذلك باحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 275 كم خطوط وكابلات جهد متوسط واحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 1652 كم خطوط وكابلات جهد منخفض واحلال عدد (4) لوحة توزيع جهد متوسط بالاضافه الى تنفيذ سلسله احلال محولات شملت 1426 محول .

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة “حياة كريمة” للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة اسيوط.

وأضاف أنه تم إدراج عدد ( 149 ) قرية بعدد (6) مراكز ( ابوتيج – الفتح – ابنوب – ديروط – منفلوط – صدفا – ساحل سليم) بالمرحلة الأولى من المبادرة.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.

وأشار إلى أنه بلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة اسيوط خلال الفترة حوالى (1.4) مليار جنيه فعلى سبيل المثال لا الحصر توصيل التغذية الكهربائية لعدد ( 126) عمارة سكنية وتوصيل التغذية الكهربائية لعدد (22) محطة صرف صحى بالمحافظة وتوصيل التغذيه الكهربائية لمشروع تطوير إشارات السكه الحديد.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء فقد تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة و تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وتفعيل المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات، والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.