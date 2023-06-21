الكهرباء : 2.4 مليار جنيه استثمارات الاسكندرية للتوزيع منذ 2014-2015

اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن اجمالي الاستثمارات المنفذه في نطاق شركة الاسكندرية للتوزيع خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 حتى 2022/2023 ، بلغ حوالي 2,4 مليار جنيه ، والتى تشمل تنفيذ (1018 كم كابلات جهد متوسط – 477 كم كابلات جهد منخفض – 1388 كم كابلات هوائية جهد منخفض – 979 محول بقدرات مختلفة – عدد 12 موزع).

المهندس ايهاب الفقي رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

وتخدم شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء فى نطاقها الجغـــرافى من منطقة أبوقير شرقاً حتى الكيلو 66 غرباً ويبلغ عـــــدد المشـــتــركين بها حوالي 3 مليون مشترك حتي العام المالي 2022-2023.

وقامت الشـركة بإستهداف تطوير مراكز التحكم التابعة لها وذلك لإدارة الشبكة الكهربية بكفاءة عالية وسرعة التوصيل فى حالة حدوث اعطال وموازنة الأحمال الكهربية بين المشتركين حيث تم تطوير مركز تحكم شرق والذي يخدم مناطق شرق بدءاً من سيدى جابر حتى أبوقير، بعدد (10) محطات محولات وعدد (30) موزع وعدد 600 حجرة محولات وتم التشغيل التجريبى للمركز والذى سيساعد على خفض زمن الإنقطاعات لجمهور المواطنين.

كما تعكف الشركة حالياً على تطوير مركز تحكم غرب الاسكندرية والذى يخدم من منطقة القبارى حتى مدينة الحمام بعدد (12) محطة محولات و (56) موزع وعدد (100) حجرة محولات وكذلك تطوير مركز التحكم الاشرافى، هذا بالاضافة الى تركيب 300000 عداد ذكى فى منطقة غرب الاسكندرية، وذلك بدعم من مشـروع القرض الخارجى بالإشتراك مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

وأوضحت الوزارة انه جار دراسة تطوير مركز تحكم وسط، وبذلك تكون الشـركة رائدة في تنفيذ مشروعات التحكم في الشبكة عن بعد لكامل الشبكة.

وأشارت إلى انه تم الإنتهاء من تطوير عدد (6) مراكز خدمة تطويراً نموذجياً (برج العرب – سموحة – وسط المدينة – سيدي بشـر – أبو قير – الجلاء) ليصبحوا مراكز ذكية ويخدمون عدد (571) ألف مشترك، وجاري العمل على عدد (2) مركز خدمة (الإبراهيمية – انسطاسي)، ومستهدف تطوير عدد (3) مراكز خلال العام المالي 2023/2024 (سابا باشا – السيوف – محرم بك).

كما تم تكثيف عملية تركيب العدادات مسبقة الدفع الكودية للعقارات المخالفة حيث تم خفض زمن إنهاء الإجراءات والإتصال اليومي المستمر بالمشتركين الذين تقدموا بطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتذليل أى عقبات وكذلك تقسيط قيمة المقايسات في حدود السلطات الممنوحة لرئاسة الشركة.

وأوضحت أنه يبلغ إجمالي العدادات المركب حالياً حوالى 150 الف عداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ويتم تركيب الطلبات المسددة أولاً بأول ولا يوجد أى عدادات إنتظار ، ولا يوجد أى تأخير لدى الشركة حالياً .

هذا وتقوم الشركة بالتعاون مع جميع الجهات التي تقوم بتنفيذ مشـروعات تطوير البنية التحتية من مشروعات سكنية جديدة وطرق وكباري وشق مصارف للمياه ومشروعات ترفيهية وخدمية – حيث قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للعديد من المشـروعات لحساب الغير والتالي أبرزها:

وقامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية اللازمة لمشـروعات بشاير الخير (1 , 2 , 3 , 5) بإجمالي تكلفة تقديرية 362 مليون جنيه، وجاري حالياً الانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربية للمرحلة الثانية من مشـروع بشاير الخير 5 – كما تم الانتهاء من أعمال التغذية الكهربية اللازمة للأعمال الإنشائية في مشروع (مشارف الخير) والتي تبلغ التكلفة التقديرية له 2,1 مليار جنيه.