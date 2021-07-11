أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الانتهاء من ضخ استثمارات تصل إلى 2.1 مليار جنيه لتطوير شبكات قطاعي مطروح والساحل الشمالى التابعين لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء في الفترة من 2014 وحتى 2021.

وأشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقع.

وزير الكهرباء محمد شاكر

وأضاف أنه في نطاق قطاعى كهرباء مطروح والساحل الشمالي التابعين لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء واللذين يخدمان محافظة مطروح، التى تقع في الركن الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية حيث تمتد من الكيلو (61) غرب محافظة الإسكندرية وحتى الحدود المصرية الليبية (مدينة السلوم)، يصل اجمالى طول القطاعين الى 450 كم على ساحل البحر المتوسط وتمتد جنوباً بعمق حوالى 400 كم جنوب واحة سيوة ويحد المحافظة من الجهة الشرقية محافظتى الإسكندرية والبحيرة وجنوباً الجيزة والوادى الجديد وتتميز محافظة مطروح بوجود مصادر تغذية وبنية تحتية حالية، ويتم تغذيتها من الشبكة القومية الموحدة من خلال عدد 10 محطات محولات سعة اجمالية 1100 م.ف.أ جهد 220 – 66 ك.ف.

ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بنطاق القطاعين حوالى 270 ألف مشترك منهم عدد 135 ألف مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على جميع الاغراض.

ويبلغ عدد الهندسات التابعة للقطاعين (12) هندسة حيث يضم قطاع مطروح هندسات كل من مطروح شرق ، مطروح غرب ، سيدى برانى ، السلوم ، سيوة ، والنجيلة

ويضم قطاع الساحل الشمالى هندسات 25 يناير، مارينا، العلمين، سيدى عبد الرحمن، الضبعة ، والمنتزه، ويصل مكونات الشبكة الكهربائية بالجهد المتوسط والمنخفض لقطاعى مطروح والساحل الشمالى.

وبلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (85) لوحة، ووصل إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (2378) كم.

كما بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (3069) كم، واجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (2509) كم .

فيما وصل إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (1213) كم ، وبلغ إجمالي عدد المحولات (2953) محول بإجمالي قدرة (1236) م.ف.أ.

وتم بنطاق قطاع توزيع مطروح والساحل الشمالى خلال الفترة من يوليو2014 حتى 2021تنفيذ تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء من خلال الخطة الاستثمارية الذاتية والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق قطاعى مطروح والساحل الشمالى بمبلغ يصل إلى حوالى 500 مليون جنيه وذلك لإضافة و إحلال عدد من المهمات على شبكتى الجهد المتوسط والمنخفض تتمثل فى :

8 موزعات ، عـــدد(65 ) محولات توزيع بالاضافة الى 45 كم موصلات هوائية جهد متوسط و 255.5 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

كما تم تركيب 335 عمود جهد متوسط ، و 1090 كم موصلات هوائية جهد منخفض ، و 15.5 كم كابلات أرضية جهد منخفض بالاضافة 6631 عامود جهد منخفض.

وبلغ قيمة المنفذ على عمليات الصيانة بشبكتى الجهد المتوسط والمنخفض من يوليو 2014 وحتى 2021 مبلغ قدره 125 مليون جنيه.

وبلغ قيمة ما تم تنفيذه من تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير خلال نفس الفترة مبلغ قدره 1,5 مليار جنيه

وحول مبادرة حياة كريمة تقوم الشركة بتطوير شبكة الكهرباء فى عدد (5) قرى في نطاق محافظة مطروح ضمن المرحلة الاولى للقري الاكثر احتياجا من مبادرة حـياة كريمـة تحت رعـاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وهي قرى (سيدى شبيب – زاوية العوامة – أبو مزهود – بهى الدين – سيدنا هود ) بنطاق محافظة مطروح.