الكهرباء: 190 مليون جنيه أرباح «الطاقة المتجددة» رغم حرب روسيا وأوكرانيا وكورونا

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة أن هيئة الطاقة المتجددة حققت أرباحا تجاوزت 190 مليون جنيه بالرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد وعمليات الشحن، مما يعبر عن تطور أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الناجحة.

وأضافت الوزارة في بيان لها على هامش عقد مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، جلسته الثالثة لعام 2022 برئاسة الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة، ان تلك المذكرات تشير إلى جاذبية الاستثمار في مصر عامة، والطاقة المتجددة خاصة ويجعل منها أحد أدوات القوة الناعمة لمصر، ويتسق مع استضافة مصر لمؤتمر COP27، نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وجاء انعقاد الجمعية بحضور المهندس أسامة عسران، نائب الوزير حيث استعرض المجلس المركز المالي للهيئة في 30/6/2022 ، والذى أسفر عن ما يلى :

– بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 2.643 مليار جنيه، بزيادة نحو 167 مليون جنيه عن المستهدف بقانون الربط.

تحقيق المستهدف من انتاجية مشروعات الهيئة المختلفة والتغلب على تحديات التشغيل المختلفة مما يشير إلى مرونة خطط التشغيل والصيانة وقدرتها على التغلب على التحديات بما يتواكب مع إدارة رشيدة لأصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة.

وكذلك التعاون من مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الهيئة، وذلك تحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء.

نهاية الاجتماع أشاد وزير الكهرباء بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالهيئة وأعضاء مجلس الإدارة مما ساهم فى رفع معدلات الإنتاجية لمشاريع الهيئة وتحقيق الهيئة أرباح.

وأكد ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة، إلى جانب استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير اجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.