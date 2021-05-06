«الكهرباء»: 150 مليون جنيه لتطوير شبكات المنوفية منذ منتصف 2020

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى استثماراتها لتطوير شبكات الكهرباء في نطاق محافظة المنوفية الواقع ضمن شركة توزيع جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بلغ نحو 150 مليون جنيه منذ منتصف 2020 وحتي أبريل 2021.

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وأضاف أنه في نطاق قطاع المنوفية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (11) هندسة وتضم كل من مدينة شبين – مركز شبين – تلا – الشهداء – سرس الليان – الباجور – بركة السبع – منوف – قويسنا – اشمون مدينة – أشمون قرى، ويبلغ إجمالي المشتركين 1,7 مليون مشترك منهم عدد 515 ألف مشترك مسبوق الدفع تم تطويرها عبر:

إضافة عدد (83) مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين، وبلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (80) لوحة.

بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (3700) كم، وإجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط ( 2200) كم.

كما ارتفع إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (7300) كم، وبلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (400 ) كم.

وبلغ إجمالي عدد المحولات (6330) محول بإجمالي قدرة (1865.296) ميجا فولت أمبير ، وتم إضافة (25) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، وعدد (9) محول بقدرة ( 4.5) م. ف .أ بالاضافة الى (6.39) م . ف. أ اضافات ناتجة عن سلاسل المحولات.

كم تم تنفيذ مشروعات للغير خلال الفترة من يوليو 2020 حتى ابريل 2021 يبلغ حوالى 90 مليون جنيه.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء الساده العملاء.

لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (3) فرق بقطاع المنوفية بإجمالي عدد (47) فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس2021 (3900) محضر بإجمالي قيمة تصل إلى حوالى 4 ملايين جنيه بقطاع المنوفية .

وأكد شاكر رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، والاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات .

وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.