«الكهرباء» : 140 مليون جنيه لتطوير شبكات مدن العاشر وبدر والشروق

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من ضخ استثمارات تصل إلى 140 مليون جنيه لتطوير شبكات مدن العاشر وبدر والشروق منذ يوليو 2014 حتى أبريل 2021.

أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة. وزير الكهرباء والطاقة

وأضاف أنه في نطاق قطاع المدن الجديدة الذى يضم كلًّا من العاشر، وبدر، والشروق والمناطق المحيطة؛ والتى تتضمن 5 مركز وقرى، ويبلغ عدد المشتركين به حوالى (300 ألف) مشترك، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة بالمحافظة، حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات:

10 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

2210 سكينة هوائية جهد متوسط.

2020 عمودًا هوائيًّا “جهد متوسط”.

100 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

20 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

50 صندوق توزيع جهد منخفض.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذي يُوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء، كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.