طاقة

«الكهرباء» : 140 مليون جنيه لتطوير شبكات مدن العاشر وبدر والشروق

منذ يوليو 2014 حتى 2021
عمر سالم 9:33 م, الأثنين, 24 مايو 21 9:33 م, الأثنين, 24 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من ضخ استثمارات تصل إلى 140 مليون جنيه لتطوير شبكات مدن العاشر وبدر والشروق منذ يوليو 2014 حتى أبريل 2021.

أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة.

وزير الكهرباء والطاقة

وأضاف أنه في نطاق قطاع المدن الجديدة الذى يضم كلًّا من العاشر، وبدر، والشروق والمناطق المحيطة؛ والتى تتضمن 5 مركز وقرى، ويبلغ عدد المشتركين به حوالى (300 ألف) مشترك، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة بالمحافظة، حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات:

اقرأ أيضا  «خطة البرلمان» تطالب 3 وزارات بكشف أسباب انخفاض إيرادات الكهرباء 5 مليارات جنيه

10 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

2210 سكينة هوائية جهد متوسط.

2020 عمودًا هوائيًّا “جهد متوسط”.

100 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

20 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

50 صندوق توزيع جهد منخفض. 

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذي يُوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء، كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

اقرأ أيضا  وضع حجر الأساس لـ«هايبر وان» بمدينة بدر بتكلفة 500 مليون جنيه

وأكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

«البترول» : 16.5 مليار جنيه تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لـ1400 قرية ضمن «حياة كريمة» (فيديو)

محمد مجدي 8:10 م, الأثنين, 24 مايو 21

بقيمة 70 مليون جنيه.. الكهرباء توقع عقد توريد مهمات لمطاري حباطة وبئر الخمسة بمطروح

عمر سالم 7:07 م, الأثنين, 24 مايو 21

وزير الكهرباء: نتفاوض مع المصنعين لتوفير احتياجاتنا لمبادرة «حياة كريمة» بأسعار مخفضة

صفية حمدي 12:51 م, الأثنين, 24 مايو 21

وزير الكهرباء: تكليف استشاري لتصميم جميع أعمال الوزارة بمبادرة «حياة كريمة»

صفية حمدي 12:22 م, الأثنين, 24 مايو 21

سعر البترول يرتفع عالميا وسط ترقب للمحادثات بين واشنطن وطهران

أحمد فراج 9:51 ص, الأثنين, 24 مايو 21

خطة البرلمان تطالب بحضور القابضة للكهرباء لمناقشة أزمة غرامات القرى

ياسمين فواز 10:34 م, الأحد, 23 مايو 21