الكهرباء : 12 مليار جنيه لتطوير شبكات بمحافظتى البحيرة ومطروح والساحل الشمالى

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة ، أن إجمالى استثماراتها لرفع كفاءة وتطوير شبكات محافظتي البحيرة ومطروح بالإضافة إلى الساحل الشمالي بلغ 12 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتي الآن.

مهمات كهرباء

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وأوضحت أنه فى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التى تتميز بموقع جغرافي ممتد من حيث الاتساع الهائل وامتداد الرقعة الزراعية والصحراوية وتزايد مشروعات إستصلاح الأراضي و وجود عدد غير قليل من المواقع الصناعية حيث تبلغ مساحة نطاقها الجغرافي حوالى 177 الف كم2 ويمثل حوالي 17% من مساحة مصر.

وتقدم شركة البحيرة خدماتها على شبكة توزيع من أكبر الشبكات الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث تمتد باتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية ، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حى العامرية)



حيث تقدم الشركة خدماتها على مستوى 6 قطاعات توزيع وهم:

1- قطاع توزيع شمال البحيرة

2- قطاع توزيع وسط البحيرة

3- قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات

4- قطاع توزيع شمال النوبارية

5- قطاع توزيع مطروح

6- قطاع توزيع الساحل الشمالى

ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بنطاق الشركة (2.699 مليون) مشترك منهم عدد (1.191 مليون) مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على الأغراض (الصناعية – الزراعية – المرافق – منزلية – تجارية – أغراض أخرى)

و بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (337) لوحة،كما بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (16911) كم ، فيما بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (9957) كم.

ووصل إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (21808) كم ، و إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (2662) كم ، بالاضافة الى إجمالي عدد المحولات (29223) محول بإجمالي قدرة (7775) م.ف.أ.

وحول الخطة الاستثمارية الذاتية والتى يتم تمويلها ذاتياً من موارد الشركة،بلغ قيمة المنصرف على الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/7/2014 وحتى30/6/2023 مبلغ قدره (3.1 مليارجنيه) وذلك لعمليات الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء (محافظة البحيرة & محافظة مطروح & مدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية & قرى حى العامرية بمحافظة الاسكندرية).



وبلغت قيمة المنفذ بأعمال صيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض من 1/7/2014 وحتى 30/6/2023 مبلغ قدره 650 مليون جنيه.