اقتصاد وأسواق

الكهرباء: 103 ملايين جنيه استثمارات منفذة فى شمال سيناء

خلال العام المالى المنقضى
عمر سالم 6:11 ص, الخميس, 24 سبتمبر 20 6:11 ص, الخميس, 24 سبتمبر 20

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، عن انتهاء تنفيذ وضخ استثمارات فى محافظة شمال سيناء خلال العام المالى الماضى بنحو 103 ملايين جنيه.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ «المـال» أن تلك الاستثمارات تم تمويلها بالكامل عبر الموارد الذاتيه لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء التى تتبع القابضة لكهرباء مصر، ضمن خطتها لتطوير الشبكات وتحديثها لجذب الاستثمارات ورفع مستوى الخدمة فى المحافظة.

295 محولاً وكشكاً و3150 عمود جهد منخفض ومتوسط أبرز المشروعات

وأضافت المصادر أن ما تم تنفيذه يتضمن، 295 محولاً وكشكاً كهربائياً بقدرات مختلفه، بالاضافة إلى 2333 عمود كهرباء جهد منخفض، كما تم تنفذ نحو 820 عمود كهرباء جهد متوسط، وتركيب نحو 4 موزعات جهد متوسط.

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وأكدت المصادر انه تم تنفيذ نحو 95 كيلو متراً خطوطاً هوائية جهد متوسط، كما تم تركيب نحو 70 كيلو مترا خطوط أرضية جهد متوسط، وأخيراً تنفيذ نحو 765 كيلو مترا خطوط هوائية جهد منخفض.

وأوضحت أنه تم تركيب أيضاً نحو 103 صناديق توزيع جهد منخفض ، كما قامت الشركة بأعمال للصيانة والإحلال والتجديد لأغلب مهمات الشبكة الكهربائية بالمحافظة من أجل خفض الفقد بالشبكة القومية الخاصة بالمحافظة وإمداد المشروعات والمصانع بالطاقة اللازمة لها.

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وتخطط شركة القناة لتوزيع الكهرباء لضخ استثمارات بنحو 480 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2020-2021، حيث سترفع قيمة استثماراتها بنحو 70 مليون جنيه خلال العام الجاري، وكانت فى العام الماضى 410 ملايين جنيه، وفقاً لـ المهندس محمد السيد، رئيس الشركة والعضو المنتدب، فى تصريحات لـ «المال».

وتستهدف الشركة إنشاء 10 مراكز تحكم فى الطاقة خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية 2024 فى 6 محافظات، هى: شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، وذلك ضمن خططها للتحول نحو الشبكات الذكية. وتمتلك شركة القناة للكهرباء مركز تحكم وحيد، هو «تحكم القناة الإقليمي» وتهدف لامتلاك 11 مركزاً على 4 مراحل تنتهى فى 2024.

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يذكر أن شركة القناة شركة مساهمة مصرية، تتبع القابضة لكهرباء مصر، وتغطى شبكتها مدن الإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، ويصل إجمالى مشتركيها إلى نحو 3.8 مليون، ويتجاوز عدد المحولات التابعة لها 32 ألفاً، بإجمالى عدد سكان فى نطاق عملها 16 مليون نسمة تقريباً.

عمر سالم

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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