«الكهرباء» : 1.6 مليار جنيه مخالفات وسرقة تيار بقطاع الجيزة منذ 2014

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضبط مخالفات وسرقات تيار بقيمة 1.6 مليار جنيه بقطاع الجيزة، التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك خلال الفترة منذ منتصف 2014.

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن تلك المخالفات تم ضبطها عن طريق الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020، لكمية طاقة كهربية تقدر بــ(580) مليون كيلووات/ ساعة بقطاعات شبكات الجيزة، ويجري تكثيف حملات التفتيش على سرقات التيار.

وزير الكهرباء محمد شاكر

وحول السداد الإلكتروني (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020) بلغت عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية فى نطاق عمل الشركة عدد 2.2 مليون عملية سداد، بإجمالي حوالي 580 مليون جنيه.

وحول برنامج القراءة الموحد؛ والذى يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة، تم تفعيل البرنامج فى جميع إدارات الشركة بعدد (50) إدارة فرعية.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها؛ لتفادي تكرارها فى المستقبل.

جدير بالذكر أنه تم ضخ نحو 3 مليارات جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات لتطوير وتحديث شبكات قطاعات الجيزة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح شاكر أنه تم تنفيذ كل الخطط مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته، مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.

وتسعى الشركة لتحسين خدمة العملاء عبر تحسين مستوى الخدمة المقدمة وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة، مع تقليل عدد وفترات الأعطال، فقد تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة حيث تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال استحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة.