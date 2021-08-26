الكهرباء : 1.5 مليار جنيه لتطوير شبكات محافظة الفيوم منذ 2014

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أن إجمالي استثماراتها لتطوير شبكات توزيع محافظة الفيوم التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بلغ نحو 1.5 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى 2021.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية .

محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وأضاف أنه فى نطاق محافظة الفيوم يصل عدد المشتركين الحالي بها حوالى (720) ألف مشترك، وتم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

وتابع أنه تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات احلال في شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات حوالى 600 مليون جنيه، وخلال الفترة تمت أعمال توسعية بإنشاء عدد (7) لوحات توزيع وتنفيذ 153 كم.

كما تم توسعة خطوط هوائية جهد متوسط وتنفيذ 445 كم كابلات جهد متوسط وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 315 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالإضافة الى 108 محولات جديدة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد وذلك بإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 80 كم خطوط وكابلات جهد متوسط واحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 700 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالاضافة الى تنفيذ سلسلة احلال محولات شملت 1003 محولات .

ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة “حياة كريمة” والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الفيوم، فقد تم ادراج عدد (53) قرية بمركزى اطسا ويوسف الصديق بالمرحلة الاولى من المبادرة.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.

وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الفيوم خلال الفترة حوالى ( 960 ) مليون جنيه فعلى سبيل المثال لا الحصر توصيل التغذية الكهربائية لعدد حوالى (260 ) عمارة سكنية تابع للاسكان الاجتماعى وتوصيل التغذية الكهربائية لعدد (20) محطة صرف صحى بالمحافظة بالاضافة الى توصيل التغذية الكهربائية لمشروع الانتاج الحيوانى .

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء فقد تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وتفعيل المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء.

كما أكد شاكر على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.