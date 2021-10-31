الكهرباء : 1.4 مليار جنيه استثمارات لتطوير شبكات الوادي الجديد منذ 2014

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ان اجمالى استثماراتها في محافظة الوادي الجديد التابعه لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بلغ نحو 1.4 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2014 وحتي 2021.

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة. وزير الكهرباء محمد شاكر

حوالى 110 ألف مشترك في نطاق محافظة الوادي الجديد

وأضاف أنه في نطاق محافظة الوادى الجديد والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى 110 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

وأوضح انه تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات احلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 264 مليون جنيه خلال الفترة تم من خلالها اعمال توسعيه بإنشاء عدد(2) لوحة توزيع جهد متوسط.

كما تم تنفيذ 492 كم خطوط هوائيه جهد متوسط وتنفيذ 87 كم كابلات جهد متوسط وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 367 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالاضافه الى 66 محول جديد.

كما تم تنفيذ أعمال احلال وتجديد وذلك باحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 211 كم خطوط وكابلات جهد متوسط واحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 451 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالاضافه الى تنفيذ سلسله احلال محولات شملت 455 محولا، وفق الوزير .

وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة “حياة كريمة” والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الوادى الجديد حيث تم إدراج عدد (25) قرية بمركز الفرافرة بالمرحلة الأولى من المبادره.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير، قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.

المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الوادى الجديد خلال تلك الفترة حوالى 506 مليون جنيه

ووفق الوزير، بلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الوادى الجديد خلال الفترة حوالى 506 مليون جنيه فعلى سبيل المثال لا الحصر تم توصيل التغذية الكهربائية لعدد حوالى لعمارات الاسكان الاجتماعى بالمحافظة وتوصيل التغذية الكهربائية لعدد 8 محطات مياه شرب بالإضافة إلى توصيل التغذية الكهربائية لمشروع الإنتاج الحيوانى بمدينة الخارجه.

وعن جهود الشركة فى مجال استصلاح الأراضى الصحراويه بمنطقه شرق العوينات، تم الإشراف على توصيل التغذية الكهربائية لمساحة 50 ألف فدان لصالح جهاز خدمة المشروعات الوطنيه بتكلفة 475 مليون جنيه بالإضافه إلى مساحة 20 ألف فدان بتكلفه 190 مليون جنيه والذى قام بتنفيذه شركة السويدى.

وأوضح أنه كان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال ، وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح بحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.