الكهرباء : 1.2 مليار جنيه لتطوير شبكات محافظة الإسكندرية منذ 2014

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنه تم ضخ استثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه لتطوير شبكات محافظة الإسكندرية في الفترة من 2014 وحتي 2020.

أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة ، جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية. وزير الكهرباء محمد شاكر

وأضاف أنه فى نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين بها حوالى (3) ملايين مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط حيث تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية على النحو التالى:

تنفيذ الموزعات بعدد 6 موزع (خاص وملك للشركة) ، تنفيذ المحولات قدرات مختلفة بعدد 648 محول ، بالاضافة الى لوحات جهد متوسط بعدد 341 وجهد منخفض بعدد 297 .

وتم تنفيذ أعمدة جهد متوسط بعدد 896 وجهد منخفض بعدد 389 ، مد كابلات أرضية جهد متوسط بطول 570 كم ، بالاضافة الى مد كابلات أرضية جهد منخفض بطول 302 كم.

وقامت الشـركة بتركيب عدد 17,5 ألف عداد ذكي وعدد 525 ألف عداد مسبق الدفع بإجمالي تكلفة يصل إلى حوالى 300 مليون جنيه.

كما تم تفعيل برنامج القراءة الموحد لتقليل الأخطاء البشرية و احضار قراءات سليمة والتقليل من شكاوى المواطنين من اخطاء الفواتير وذلك عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة.

وفيما يتعلق بمراكز خدمة العملاء تم تطوير مراكز خدمة الشباك الواحد لعدد (27) إدارة تجارية بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، وتعمل الشركة على تسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحدوأثمرت هذه المجهودات فى تقليل قوائم الإنتظار حيث لا يتعدي التركيب اسبوع من سداد القيمة.

كما قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات الإستراتيجية في نطاق المحافظة كالتالي : مشروعات التطوير الحضاري (بشاير الخير) :

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ الدولة للمشروعات التي تهدف إلى تطوير العشوائيات في محافظة الإسكندرية ومنها مشروعات بشاير الخير حيث قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربائية لمشروعات بشاير الخير (1 , 2 , 3) حيث قامت بمد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض وأعمدة الإنارة العامة وكذلك تركيب العدادات بالوحدات بالمشروعات.

كما أنه جارٍ العمل على تنفيذ التغذية الكهربية لمشروعات بشاير الخير (5) وسيتم العمل في مشروعات بشاير الخير (6 , 7 , 8) مستقبلاً وبلغت إجمالي الأعمال المنفذة بهذه المشـروعات حوالي 115 مليون جنيه حتى تاريخه .

مشروع تطوير محور المحمودية (شريان الأمل) :ويبلغ طول المحور حوالى 21 كيلو متر ويساهم المشـروع في خدمة المواطن السكندري ويساعد في تخفيف الضغط المروري وزيادة حركة التنمية والإستثمار ، وقد قامت الشـركة بتنفيذ ترحيل وإحلال الكابلات الكهربائية المتعارضة مع عمليات تطوير محور المحمودية بإجمالي أطوال حوالي 40 كم وبلغت القيمة التقديرية للأعمال حوالي 200 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.