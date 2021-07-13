أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخّها لتطوير شبكات شمال البحيرة، التابع لشركة البحيرة للتوزيع، بلغ نحو 1.2 مليار جنيه في الفترة من 2014 حتى عام 2021.

أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، جهود الوزارة شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية.

محمد شاكر

وأضاف أنه في نطاق قطاع كهرباء شمال البحيرة التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والذى يبلغ عدد المشتركين بالقطاع (850 ألف) مشترك؛ منهم عدد(265 ألف) مشترك بعدادات مسبوقة الدفع، وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على جميع الأغراض.

وبلغ عدد الهندسات التابعة للقطاع (12) هندسة تضم كلًّا من كفر الدوار شرق، كفر الدوار غرب، مركز كفر الدوار، سيدى غازى، أبو المطامير، حوش عيسى، أبو حمص شرق، أبو حمص غرب، إدكو، رشيد، إدفينا، والمحمودية.

وحول مكونات الشبكة الكهربائية بالجهد المتوسط والمنخفض لقطاع شمال البحيرة، بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (60) لوحة.

وبلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (3510) كم، كما وصل طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (1430) كم.

وارتفع إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (8350) كم، وبلغ طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (5037) كم، ووصل عدد المحولات (5450) محولًا، بإجمالي قدرة (1255) م.ف.أ.

وبلغ قيمة الخطة الاستثمارية الذاتية والطموحة المنصرف على الخطة الاستثمارية، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021، مبلغ قدره (520 مليون جنيه)؛ وذلك لعمليات الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق قطاع شمال البحيرة تتمثل فى:

10 موزعات

120 محول توزيع

400 كم موصلات هوائية جهد المتوسط

250 كم كابلات أرضية جهد المتوسط

7800 عامود جهد المتوسط

3750 كم موصلات هوائية جهد منخفض

30 كم كابلات أرضية جهد منخفض

29317 عامود جهد منخفض.

وبلغ قيمة المنفَّذ بأعمال صيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض قيمة المنفَّذ على عمليات الصيانة من يوليو 2014 حتى 2021 مبلغًا قدره (100 مليون جنيه).

وبلغ قيمة المنفذ من المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير قيمة المنفذ من المشروعات المسدّدة القيمة والمنفذة للغير، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 مبلغًا قدره (580 مليون جنيه).

وحول مبادرة حياة كريمة تقوم الشركة بتطوير شبكة الكهرباء فى عدد (3) قرى نطاق قطاع شمال البحيرة ضمن المرحلة الأولى للقرى الأكثر احتياجًا من مبادرة حـياة كريمـة تحت رعـاية فخـامـة رئيـس الجـمهـوريـة وهى (الياسينية- زاوية صقر- المهدية).

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.