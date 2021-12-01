«الكهرباء» : 1.2 مليار جنيه لتطوير شبكات جنوب الدقهلية خلال 2014-2021

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن أنه تم ضخ استثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه لتطوير شبكات قطاع كهرباء جنوب الدقهلية التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال الفترة من 2014 وحتي 2021.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية.

محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وأضاف أنه في نطاق قطاع جنوب الدقهلية والذى يبلغ عدد الهندسات به 13 هندسة شاملة و 273 قرية تضم المنصورة شرق ،المنصورة غرب ، المنصورة قرى1 ، المنصورة قرى 2 ، طلخا ، نبروة ، السنبلاوين مدينة ، السنبلاوين قرى، تمى الأمديد ، أجا ، ميت غمر مدينة ، ميت غمر قرى ، وكوم النور.

وأضاف أنه يبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع حوالى 1,6 مليون مشترك منهم 590 ألف مشترك على مسبوق الدفع بنسبة (36%) حتى تاريخه، وتم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء حيث :

تم استحداث 62 مقر شبكات بدءا من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وتم توريد وحدات شحن متنقلة ( hand held ) للمقرات .

-تم إضافة (628) كم كابلات أرضية جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالى طول الشبكة الأرضية لكابلات الجهد المتوسط ( 2335 ) كم حتى تاريخه .

رفع (35) كم خطوط هوائية جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية للجهد المتوسط ( 1870) كم حتى تاريخه ،وإضافة (30) كم كابلات أرضية جهد منخفض خلال الفترة 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية للجهد المنخفض ( 335) كم.

إضافة (275) كم خطوط هوائية جهد منخفض خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية للجهد المنخفض ( 6900) كم ، و (923) محول بإجمالى قدرة (401.81) م.ف.ا ليصبح إجمالي عدد محولات الجهد المتوسط (6004) محولات بإجمالي قدرة (1997.394) م.ف .أ.

إضافة 3 لوحات توزيع جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 43 حتى تاريخه .

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة طبقاً للقرار رقم (40) لسنة 2019 بتاريخ 21/2/2019 (4) فرق بقطاع جنوب الدقهلية بإجمالي 43 فردا .

– تم تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .وتم فى نطاق قطاع جنوب الدقهلية تنفيذ عدد من المشروعات من خلال الخطة الاستثمارية والطموحة حيث :

تم الانتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ 750 مليون جنيه من الخطة الطموح بنسبة (100%) خلال الفترة من 7/2017 حتى 6/2020 ، والانتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ (225) مليون جنيه من استكمال الخطة الطموح بنسبة (100%) خلال العام المالى 2020/2021 .

· تم الانتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ 85 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية بنسبة تنفيذ (127%) خلال العام المالى 2020/2021 .

· تم إحلال (4) لوحات توزيع جهد متوسط ( سندوب الجبانات ، طلخا القديمة ، نبروة ، الكلى ) خلال العام المالى 2020/2021.

وحول مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية تم الإنتهاء من تنفيذ عمليات بطول (2.8) كم بمبلغ 3 ملايين جنيه بنسبة (100%) كمرحلة رابعة حتى 2020/2021 .

وحول المشروعات المنفذة للغير تم الإنتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ 75 مليون جنيه من مشروعات الغير خلال العام المالى 2020/2021 .

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية بجنوب الدقهلية تم توصيل التغذية لعدد من المشروعات منها :- مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة بإجمالي تكلفة (11) مليون جنيه .- مشروع الإسكان الاجتماعي بنبروه .

– الإسكان الاجتماعي بعدد (11) برج سكنى بدوران المجزر بمدينة المنصورة .- تم تنفيذ المرحلة الأولى لإنارة طريق شرق الرياح التوفيقى ميت غمر – بنها بطول (76) كم بإجمالي تكلفة تبلغ حوالى 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى وجار تنفيذ المرحلة الثانية بإجمالي تكلفة 28 مليون جنيه بنسبة تنفيذ (45%) .

وأكد شاكر أيضا ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.