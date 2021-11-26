الكهرباء : 1.1 مليار جنيه لتطوير شبكات قطاع الأقصر منذ 2014

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ان إجمالى استثماراتها لتطوير شبكات محافظة الأقصر يصل لنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من منتصف 2014 وحتى 2021.



قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارة و شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية.

وزير الكهرباء والطاقة

وأوضح أنه في نطاق محافظة الأقصر التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ارتفع عدد المشتركين من 377 ألفا إلى 435 ألفا خلال تلك الفترة، بنسبة تطور 15.6%، وارتفع الحمل الأقصى من 361 ميجاوات إلى 374 ميجاوات بنسبة تطور 3.6%.

ومن أجل مجابهة الزيادة في عدد المشتركين وزيادة الأحمال وتحسين جودة التغذية الكهربائية اتخذت الدولة عدة محاور لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتم تنفيذ عدة خطط ومشروعات (خطة طموحة -خطط ذاتية – خطة إحلال الهوائيات – مشروعات منفذة للنطاق محافظة الأقصر خلال الفترة من يوليو 2014 2021 كالتالي:

في مجال خطط الشركة (الطموحة/ الاستثمارية/ إحلال الهوائيات) والممولة ذاتياً تم تنفيذ خطط الشركة والممولة من موارد الشركة (خطة طموحة/ شبكات/ الات ومعدات/ مباني/ وسائل نقل/ إحلال هوائيات) بإجمالي مبلغ 660 مليون جنيه.

وفي مجال المشروعات المنفذة للغير تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونية 2021بقيمة قدرها 457 مليون جنيه.

وقد رُوعى عند قيام الشركة بتنفيذ جميع الخطط (الاستثمارية من إحلال وتجديد وتوسعات / واحلال الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية / ومشروعات منفذة للغير) أن تتم وفقاً لأعلى معايير الجودة وأن يُراعى عند التنفيذ تحقيق الرقابة والمتابعة للاستفادة من ملاحظات لجان التفتيش ليكون ما تم تنفيذه نموذجاً لما يجب أن تكون عليه جميع المكونات.

وتقوم الإدارة العامة للجودة بالقياسات اللازمة بعد التنفيذ ليتم التحقق من جدوى ما تم تنفيذه وتحقيق جودة الخدمة للمشترك.

وارتفعت مكونات الشبكة الكهربائية خلال الفترة كالتالي:· 50 موزع جهد متوسط (لوحات التوزيع)· 1700 كم خطوط جهد متوسط· 2500 كم كابلات جهد متوسط· 517 غرف / اكشاك سكاكين جهد متوسط· 4365 محول توزيع

· 7200 كم خطوط جهد منخفض· 1300 كم كابلات جهد منخفض· 2120 صندوق ولوحات جهد منخفض

كما تم الاتي:كما تم أيضاً تشكيل فرق طوارئ بخلاف فرق الصيانة بكل هندسة مجهزة بجميع المعدات اللازمة للتدخل السريع أثناء الحالات الطارئة ، وتم إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.

كما تم تنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي ، بالإضافة إلى تغيير مقاطع الموصلات المتهالكة والعارية لخطوط الجهد المنخفض بأخرى موصلات معزولة لتصبح نسبة الموصلات المعزولة بالشبكة 86%.

وحول تحسين خدمة العملاء بقطاع كهرباء الأقصر تسعي الشركة إلى الارتقاء بخدمة المواطنين وخفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاءهم ، وتحسين وتطوير وإنشاء مراكز خدمة المواطنين والهندسات ولوحات التوزيع التي من شأنها دعم استمرارية التغذية الكهربائية حيث تم بقطاع كهرباء الأقصر خلال العام المالي 2020/2021 بتنفيذ الاتي: –

– تم تطوير عدد (9) مركز خدمه عملاء من إجمالي عدد 9 مركز خدمة عملاء.- تم استكمال تطبيق برنامج خدمة الشباك الواحد على عدد 9 فرع وذلك لتطوير مراكز خدمة العملاء.

تم تدريب جميع العاملين (فني وتجارى) بجميع مراكز خدمة العملاء على كيفية تلقى طلبات الكودي من موقع المنصة الالكترونية وكذلك عدد 4 أفراد (فريق الدعم الفني بالمركز الرئيسي) وتم التطبيق الفعلي للعمل على المنصة من أول يوليو 2020 حيث تم تلقى عدد 39420 طلب وتم اغلاق عدد 10036 طلب حتى 30 يونية 2021.

– متابعة تطبيق برنامج القراءة الموحد لمشتركي الجمهور والمحلات التجارية.- تطبيق برنامج قراءات المصالح الحكومية والقوي المحركة عن طريق الصورة لضبط أداء القراءات.

هذا وقد أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.