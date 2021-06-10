الكهرباء: 1.1 مليار جنيه لتطوير شبكات الأقصر منذ يوليو 2014 حتى 2021

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالى استثماراتها لتطوير قطاع الاقصر التابع لشركة مصر العليا للتوزيع بلغ 1.1 مليار جنيه في الفترة من 2014 وحتى 2021.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية.

وزير الكهرباء محمد شاكر

وأضاف أنه في نطاق محافظة الأقصر التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى 430 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ابريل2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة مقسمة كالتالي:

·تطوير شبكات: (خطة طموحة – ذاتية – حياة كريمة – إحلال هوائيات)

ما تم تنفيذه لتطوير الشبكات بمحافظة الأقصر خـلال الفترة بلغ قيمة 650 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة “حياة كريمة” للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الأقصر لعدد (3) قرى.



حول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافي للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري .. الخ.

وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الأقصر خلال الفترة حوالى 450 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء: تم إنشاء وتشغيل مركز الإصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من أول يوليو 2020.

الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

تم الانتهاء من تطوير جميع مراكز خدمة عملاء بقطاع كهرباء الأقصر، وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الاليكترونية.

تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات الكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها ، وتوفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى. ​