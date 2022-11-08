«الكهرباء» و«فودافون» يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير الطاقة المتجددة للشبكات على هامش COP27

وقّعت، اليوم، شركة فودافون مصر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مذكرة تفاهم بينهما تتضمن التزام الشركة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، وذلك على هامش مشاركة الجانبين في قمة المناخ “COP27”.

وتضمنت مذكرة التفاهم اتفاق الطرفين على التعاون في ضوء رغبة شركة فودافون مصر في بدء المناقشات مع الهيئة، بشأن إمكانية استخدام الطاقة الكهربائية المتجددة المنتَجة من مشروعات الهيئة؛ لتغذية مكونات شبكتها في تقديم خدمة الاتصالات داخل مصر،

وإذ تمتلك هيئة الطاقة الجديدة العديد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ولها الحق في بيع الطاقة الكهربائية المنتَجة من هذه المشروعات.

وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه أصبح من الضروري الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك في ظل توافر الموارد الطبيعية في مصر، والاتجاه نحو تعظيم الاستفادة منها، تنفيذًا لأهداف “رؤية مصر 2030″،

فى ظل إستراتيجية مصر فى التوسع بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والطاقة النظيفة، مشيدًا بتوجه شركة فودافون مصر إلى الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة، والإجراءات التي تتخذها الشركة للحفاظ على الموارد وتقليل بصمتها الكربونية، والحفاظ على البيئة.

وأعرب محمد عبد الله، العضو المنتدب لشركة فودافون مصر، عن فخره لكون شركة فودافون مصر من أوائل الشركات التي تتوجه إلى استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل شبكتها،

لافتًا إلى أن هذه الخطوة تدعم إستراتيجية فودافون في التشغيل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وإكمال الإجراءات التي اتخذتها فودافون لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لإستراتيجيتها لتقليل الانبعاثات وتأثيرها على الكوكب، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.