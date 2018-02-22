الكهرباء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتجارة الأمريكية يكرمون (CIB)

المال - خاص حصل البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) على جائزة خاصة من مشروع كفاءة الطاقة، تقديرًا لدور البنك الريادي في دعم والمشاركة في الخطط القومية لترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ البنك للعديد من المبادرات في هذا الصدد. وقد تسلم هشام عز العرب -رئيس مجلس الإدارة والعضو ال

المال – خاص



حصل البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) على جائزة خاصة من مشروع كفاءة الطاقة، تقديرًا لدور البنك الريادي في دعم والمشاركة في الخطط القومية لترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ البنك للعديد من المبادرات في هذا الصدد.

وقد تسلم هشام عز العرب -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر- الجائزة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمد شاكر، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وذلك خلال المؤتمر الشهري لأعضاء الغرفة.

وفي كلمتها، قالت سلفيا منسى، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن البنك التجاري الدولي-مصر يقود العديد من المبادرات البارزة والحيوية في مجال كفاءة الطاقة، والتي تعد مصدر إلهام للمنظمات الأخرى لتحذو خطوات البنك التجاري الدولي-مصر.

