«الكهرباء والنقل والإسكان» توافق على إنشاء محطة كهرباء في حدائق أكتوبر

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بدء تنفيذ محطة الكهرباء الجديدة في حدائق أكتوبر خلال شهرين، وذلك بتكلفة مليار جنيه.

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات له، اليوم السبت، إن الجهاز حصل على موافقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل لإنشاء محطة الكهرباء أمام المنطقة السابعة ابني بيتك.

وأعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، أنه صدر القرار بإنشاء محطة محولات ابني بيتك ٧ بجهد 220/66/22ك.ف سعه 3×175 +4×40م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (gis) قابلة للتوسيع بمحول خامس مماثل جهد 66/22 ك.ف.

وأضاف أنه يتم ربط ابني بيتك ٧ بجهد ٢٢٠/٦٦/٢٢ك.ف بالشبكة القومية الموحدة بجهد ٢٢٠ ك.ف. عن طريق إنشاء الخط الهوائى المزدوج دائري أكتوبر ٥٠٠ /ابني بيتك ٧ من نوع (acsr2×380/50) بطول ٦٠ ك كابلات من نوع xlpe2000 mm2 وفك باقي الهواى المزدوج الدائري ٦ أكتوبر / أقرب نقطة للخمايل تحت الجهد.

وأشار إلى أن المحطة ستعمل على تغذية مناطق الإسكان الاجتماعي ككل، على أن يتم إعادة توزيع الأحمال في المدينة، مشيرا إلى أن المدينة لديها حاليا محطتان.

وأكد رئيس الجهاز أن المدينة لا تشهد أي أزمات في الكهرباء حاليا، بل إن الجهاز في تخطيطه يعمل من أجل المستقبل.