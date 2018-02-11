الكهرباء: ميكنة الخدمات ترفع التحصيل.. وتقضي على الشكاوي

مها أبوودن وعمر سالمقال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة، إن ميكنة الخدمات ستساهم فى زيادة نسب التحصيل لفواتير الكهرباء، مما يزيد من المستحقات ليساهم في تحسين خدمات الطاقة، ونسعى لميكنة الخدمات عبر الإنترنت. وأضاف عسران، فى كلمته بالمؤتمر الصحفي للدفع والتحصيل الإلكتروني للكه

مها أبوودن وعمر سالم

قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة، إن ميكنة الخدمات ستساهم فى زيادة نسب التحصيل لفواتير الكهرباء، مما يزيد من المستحقات ليساهم في تحسين خدمات الطاقة، ونسعى لميكنة الخدمات عبر الإنترنت.

وأضاف عسران، فى كلمته بالمؤتمر الصحفي للدفع والتحصيل الإلكتروني للكهرباء، اليوم الأحد، أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة عبر خدمات الشمول المالي الذى يهدف إلى تمكين المواطنين من تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يسعى لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شحن العدادات إلكترونيًا لضمان التحصيل، ويقضي على شكاوى ارتفاع الفواتير، ويساهم فى زيادة مستحقات الكهرباء.

وأوضح أن ميكنة الخدمات لها عدة فوائد، أولها: تيسيير الخدمة عبر زيادة منافذ الدفع الإلكتروني والعمل على مدار الساعة، ثانيًا توفير الخدمات فى القري والنجوع والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى إنشاء منظمة للكشف والتحصيل الموحدة عبر شبكة ذاتية، ما يساهم فى إدارة ذاتية لمعرفة احتياجات العملاء، وتفعيل خدمة السداد والدفع تحت إنشاء 40 منفذًا على مستوى الجمهورية.