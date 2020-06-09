الكهرباء : من يستهلك فوق 1000 كيلووات يقدمون 277 جنيهًا دعما للفئات الأقل

قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إن الشريحة السابعة والتى تستهلك فوق 1000 كيلووات ساعة شهريا يقدم دعما للفئات الأقل يصل لنحو 277 جنيها شهريا.

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الشريحة الأكثر استهلاكا تصل قيمة فاتورتها الحقيقية لنحو 1214 جنيها، لكنها تقوم بسداد نحو 1491 جنيها فاتورة الكهرباء الخاصة بها نتيجة أنها تحصل على الكهرباء بأعلى من سعرها، وهو ما يعرف بالدعم التبادلي.

ولفت حمزة إلى أن فكرة الدعم التبادلي تقوم على أساس بيع الكهرباء بأعلى من أسعارها للشرائح الأعلى استهلاكا، على أن يتم توجيه تلك الزيادة المحصلة من الشريحة لدعم الشرائح الأقل، ولتخفيف العبء من على كاهل الدولة.

وأوضح أن تعداد تلك الشريحة ليس بكبير فنسبة تلك المستهلكين نحو 0.77% ولا يتعدون 200 ألف مشتركين.

وأكد شاكر أن إجمالي دعم الكهرباء للقطاع المنزلي خلال خمس السنوات المقبلة يصل لنحو 26.7 مليار جنيه، كما أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1% أقل من العام الماضى التى كانت 21%.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

الأسعار الجديدة للكهرباء الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلًا من بسعر 30 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقًا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلووات، بدلًا من 40 قرشًا.

الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشًا لكل كيلووات ساعة، بدلًا من 50 قرشًا حاليًّا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 96 قرشًا، بدلًا من 82 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ستحاسب بسعر 118 قرشًا للكيلووات، بدلًا من سعر 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات تم تثبيتها عند سعر 140 قرشًا.

الشريحة السابعة التى تزيد على 1000 كيلووات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا.