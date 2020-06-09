طاقة

الكهرباء : من يدفع 16 جنيها سيدفع 20 بعد الزيادة والدولة تتحمل 40.7 جنيه

مؤكدا أن الوزارة مازالت تقدم دعما لأغلب شرائح استهلاك الكهرباء
عمر سالم 9:56 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20 9:56 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة مازالت تقدم دعما لأغلب شرائح استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن الشريحة الأولى تستهلك 50 كيلووات، وكانت فاتورتها 16 جنيها، سترتفع إلى 20 جنيها بعد الزيادة، فيما تتحمل الدولة 40 جنيها دعما لها.

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفيه على قناة صدى البلد، أن كل من يستهلك فوق 650 كيلو وات، لن يحصل على دعم وسيحصل على الطاقة بسعرها، لافتا إلى أن الشريحة التى تستهلك ٦٥٠ كيلو وات تمتلك تكييفا وغسالة أتوماتيك، وفرنا كهربائيا، وسخانا كهربائيا، واستهلاكها كبير عن باقي الشرائح الأخرى.

وأشار إلى أن الشريحة التى تستهلك 650 كيلووات عددها ليس بكبير فهم لا يتعدون 700 ألف مشترك من إجمالى نحو 36 مليون مشترك على الشبكة القومية.

وأضاف أن الشريحة التى تستهلك 50 كيلووات، يصل عددهم لنحو ٣.٢ مليون مشترك، ويمتلكون غساله عادية وأشياء بسيطة ولمبات قليلة، ولا يسكن كثيرا في تلك الشقة أو استراحة له، ويمثلون ١١.٥%، كما أن استهلاك الشريحة التانية يمتلك تلاجة وغسالة وتليفزيون واستهلاكه ليس بكبير.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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