الكهرباء: مناقصة عالمية لتدشين 5 محطات شمسية لتحلية مياه البحر

طرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مناقصة على الكيانات العالمية والمحلية، لتدشين وتشغيل 5 محطات شمسية فى منطقة الساحل الشمالى الغربى.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات لـ«المال» أن الخمس محطات ستصل قدرتها الإجمالية إلى 250 ميجاوات، بواقع 50 لكل واحدة، وسيتم تدشينها لصالح مشروعات تحلية مياه البحر فى المناطق التابعة للساحل الشمالى الغربي.

وأضافت أنه سيتم تنفيذها بنظام الـBOO الذى يقوم- وفقاً له المستثمر بالبناء والتشغيل وتملك المحطة لمدة 25 عاما، على أن تشتري وزارة الكهرباء الطاقة المنتجة من المحطات بعد ربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

وأشارت المصادر إلى بدء فتح الباب مطلع الأسبوع الحالى أمام المستثمرين لشراء كراسة الشروط وقيمتها 500 دولار، على أن يتم غلقه يوم 30 أغسطس الجارى.

وأوضحت المصادر أن استثمارات المحطات تصل إلى نحو 270 مليون دولار، ومن المقرر تقديم خطابات الشركات وعروضها فى موعد غايته 27 سبتمبر المقبل، على أن يتم فتح المظاريف بحضور المتنافسين أو ممثلين عنهم، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ستساهم فى تحلية مياه بما يتخطى 400 ألف متر مربع يوميا.

وأشارت إلى تدشين المحطات بنظام CSP والتى يتم من خلالها إنتاج الكهرباء عبر أنظمة الطاقة الشمسية المركزة، من أجل تركيز بقعة كبيرة من ضوء الشمس على مساحة صغيرة، وعندها يتم تحويله إلى حرارة تقوم بتشغيل توربينات بخارية لتوليد الطاقة.

أكدت أن طرح المحطات يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ويحقق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام وتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، فضلا عن تعزيز الكفاءات والمرونة وزيادة التمويل المناخى للبنية التحتية.

يذكر أن الحكومة نجحت فى تنفيذ 99 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.21 مليون م3/يوميا، ومن المخطط الوصول إلى حوالى 10 ملايين م3/يومياً من المياه المحلاه، عبر تنفيذ محطات الخطة الإستراتيجية للتحلية، والتى تم إعدادها لتغطية الاحتياجات المطلوبة من المياه بالمحافظات الساحلية حتى عام 2050 بطاقة إجمالية حوالى 8.85 مليون م3/يوم.