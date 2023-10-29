«الكهرباء»: مصر تنتج 59 ألف ميجاوات.. وخطة للتحول إلى الطاقة المتجددة

قال الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن مصر لديها قدرات حالية من إنتاج الكهرباء يبلغ 59 ألف ميجاوات.

وأضاف مهينة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر للطاقة نيابة عن وزير الكهرباء، أن الوزارة وضعت خطة للتحول للطاقة الكاملة والمستدامة، حيث نجحنا ضمن مبادرة موافي في أحلال 5 جيجاوات من المحطات الحرارية بـ 10جيجاوات من المحطات المتجددة.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء، أن الصناعة المصرية نجحت في توفير 100%من صناعة مهمات شبكات التوزيع و40% من الاحتياجات لشبكات نقل الكهرباء.

وأشار مهينة إلى أن مصر من أحد الدول الرائدة في تصنيع التكنولوجيا وكل يوم في تقدم ومتوقع أن ترتفع نسب التصنيع المحلي لمهمات الكهرباء بشكل أكبر.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد وقعت مع مجموعة شركة Energy China الصينية، توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية لإنشاء محطة للضخ والتخزين قدرة 2000 ميجاوات بنظام الـ BOO.

أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والشركات الصينية، خاصة شركة Energy China، مشيرا إلى المشاركة الفعالة للجانب الصيني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري التي تجلت خلال العقود الماضية.

وأشاد بالشركات الصينية، موضحًا أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تم تحديثها لتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.