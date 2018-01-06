الكهرباء: مستعدون لأي طوارئ باحتفالات عيد الميلاد

عمر سالم
أعلنت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ، رفع حالة الطوارئ بمناسبة عيد ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ، بالإضافة إلى ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻯ ﺃﻋﻄﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﺋﺲ.
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات لـ”المال”، إن رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻄﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ.
وأوضح أن الوزارة قامت بتخصيص ﻏﺮﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ.
وأضاف حمزة أنه تم تشكيل ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻊ ﺃﻯ ﺃﻋﻄﺎﻝ ، كما تم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻃﻘﻢ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ.
وأشار إلى أنه تم وﻗﻒ ﻛﻞ ” ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ” ﺧﻼﻝ ﻗﺪﺍﺱ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ، وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻗﺪﺍﺱ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ .