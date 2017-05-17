الكهرباء : مباحثات مكثفة مع أتوم الروسية للعمل بالضبعة

هاجر عمرانقال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط والمتابعة، إن الوزارة تُجري مباحثات مكثّفة مع شركة أتوم الروسية، خلال الفترة الحالية، للعمل فى مشروع محطة الضبعة النووية.وأضاف، خلال كلمته فى المؤتمر الذى عقدته الغرفة العربية الألمانية، اليوم، بمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية

هاجر عمران

قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط والمتابعة، إن الوزارة تُجري مباحثات مكثّفة مع شركة أتوم الروسية، خلال الفترة الحالية، للعمل فى مشروع محطة الضبعة النووية.





وأضاف، خلال كلمته فى المؤتمر الذى عقدته الغرفة العربية الألمانية، اليوم، بمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، أن الوزارة تسعى لتنويع مصادر توليد الكهرباء ليتم توليد 20% من إجمالى الطاقة المنتَجة من الطاقة المتجددة فى 2022.

وشدَّد على أهمية توجه الوزارة لتأمين إمدادات الكهرباء، لافتًا إلى العمل بشكل متوازٍ فى عدة مشروعات، منها المرحلة الثانية بأتاتا 2 والحمراوين التى تشترك فيها دول كوريا واليابان والصين.

ولفت إلى أن المشروع سيتم وفقًا لأفضل المعايير البيئية من خلال وزارة البيئة المصرية، إلى جانب العمل فى عدة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الفحم.

وشدَّد على ضرورة التكامل الإقليمى الذى يلعب دورًا مهمًّا على المديين المتوسط والطويل لتكون مصر مركزًا إقليميًّا للكهرباء، لافتًا إلى أن مصر والسعودية فى طريقهما النهائى للربط الكهربي، على أن يبدأ التشغيل فى 2021.

وقال إن التحديات العالمية تستوجب تعزيز التعاون مع الدول الأخرى وتبادل الخبرات.

وتابع: أتمنى أن يتم النهوض بمستوى التعاون بين مصر وألمانيا فى هذا الإطار.