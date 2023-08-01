الكهرباء: لم يتم تخفيف الأحمال بكل المحافظات رغم ارتفاع الاستهلاك 4.2% أمس

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، أنه لم يتم تخفيف الأحمال أمس الاثنين على كل محافظات الجمهورية.

وعلمت “المال”، من مصادر بوزارة الكهرباء، أن الأحمال، أمس، سجلت نحو 34700 ميجاوات، موضحة أنه لم يتم قطع التيار الكهربائي، أمس، بمختلف القطاعات.

وأشارت المصادر إلى أن الأحمال المتوقعة، الليلة، تصل إلى 34800 ميجاوات، مع تحرك طفيف في درجات الحرارة الليلة.

وأوضحت أن إجمالى احتياطي الطاقة الكهربائية يصل، اليوم، إلى 10.5 ألف ميجاوات يمكن توليده إذا توافر الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء، وأنه ما زال هناك نقص في الوقود، ومن المتوقع تخفيف الأحمال على أغلب المحافظات والأحياء الليلة.

وأضاف الجهاز أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ، أمس الاثنين، 34700 ميجاوات، خلال الساعة 8.57 مساء.

وأشار إلى أن هناك زيادة في الأحمال، مقارنة بنفس اليوم من نفس الشهر خلال العام الماضي، أمس الاثنين، بلغت نسبتها 4.2% زيادة فى الأحمال، خلال وقت الذروة، مقارنة بالعام الماضي، والذى يبدأ من الساعة 7 مساء حتى الساعة 11 مساء.

ونشرت جريدة المال، اليوم، بدء توريد أولى شحنات المازوت المستورد لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما ارتفعت الكميات المورَّدة للمحطات إلى 35 ألف طن، فيما أعلن مجلس الوزراء، أمس، كل جداول تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، وتم تطبيقها بداية من اليوم.