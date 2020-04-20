الكهرباء: لدينا 7 معامل لاختبار المهمات وخطوط النقل

مركز أبحاث الجهد الفائق التابع لوزارة الكهرباء الذي يرأسه المهندس محمد سليم، قد حصل على ISO 9001 (2008) حيث تتجدد كل 3 سنوات.

قالت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تمتلك عبر مركز أبحاث الجهد الفائق نحو 7 معامل تقوم بإجراء الاختبارات النوعية والروتينية والخاصة لجميع مهمات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والفائق الواردة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع والتي تخدم الشبكة.

وأضافت المصادر لـ”المال” أن المركز يقوم عبر المعامل بإجراء الاختبارات على المهمات داخل المحطات واختبارات الاستلام للمحطات وكابلات الربط بين المحطات.

ولا يقتصر دور المركز على إجراء الدراسات والاختبارات لخدمة قطاع الكهرباء وحده فحسب بل يمتد دوره الى خدمة قطاع الصناعات الكهربية والقطاعات الاخرى حيث يقوم المركز بإجراء جميع الاختبارات النوعية والخاصة على المعدات التي تصنع محليا كما يشارك في تطوير تصميماتها لنصل بجودة هذه المعدات والمنتجات الى المستوى العالمي.

يذكر أن مركز أبحاث الجهد الفائق التابع لوزارة الكهرباء الذي يرأسه المهندس محمد سليم، قد حصل على ISO 9001 (2008) حيث تتجدد كل 3 سنوات. محمد سليم سلمان

وتتضمن المعامل التابعة للمركز الآتي

1- معمل الأختبارات بالتيار المتردد خارج المبنىيقوم المعمل بإجراء أختبارات الجهد بالتيار المتردد على جميع المعدات الكهربية خارج المبنى حتى جهد 500 كيلو فولت

2- معمل الأختبارات الحثية

3- معمل الاختبارات داخل المبنى حتى جهد 200 كيلو فولت

4- معمل القياسات بالتفريغ الجزئى داخل المبنى

5- معمل معدات الاختبار بالجهد الدفعى

6- معمل الخطوط التجريبية حتى جهد 750 ك.ف

7- معمل الوحدات المتنقلة والذي يختص بالكشف على وحدات الديزل المولدة للكهرباء.

قال الدكتور محمد سليم رئيس المركز، للمال، إن المركز يعمل على دراسة وإيجاد حل لكل المشاكل والأخطاء التي قد تواجه بعض مشروعات الكهرباء أو المعدات التابعة للقطاع وتحليلها لمنع تكرارها بالإضافة إلى اختبار جودة المعدات التى يتم توريدها للقطاع.

وأضاف أن مركز أبحاث الجهد الفائق بدأ نشاطه منذ عام 1969 حيث أجريت العديد من من الدراسات والبحوث التى تهدف إلى تطوير استخدام المعدات الكهربائية وتحسين أدائها وإيجاد الحلول المثلى للمشاكل.

وأكد سلمان أن المركز يقوم بإعداد أبحاث حتي يتمكن الغير من الاستفادة منها، كما يتم تطوير وتحديث معدات المركز لتتواكب مع أحدث التكنولوجيا العالمية.